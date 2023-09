MOONCHILD、11月にEP発表、アニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』EDテーマ曲を10月に先行配信

ØMI (CDLentertainment) とHYBEの日本法人であるHYBE LABELS JAPAN との初共同プロデュースによる”世界を目指すガールズグループ” 、MOONCHILD(ムーンチャイルド)の最新作「Friends Are For」のリリースが決定した。

本作は、原作コミックが全世界シリーズ累計5500万部の鈴木央による人気作「七つの大罪」の正統続編のTVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』(TBS系全国28局ネット)のエンディングテーマに決定している。「Friends Are For」は、歌詞の中に響く仲間との絆を表現したキャッチ―な日本語詞が中毒性をはらむUSポップなサウンドになっている。プロデューサーØMIとプロデューサーおよびコンポーザーのALYSA、そしてiCON Z Girls Group Auditionで審査員を務めたZERO(YVES&ADAMS)のリリックにも注目。本日解禁となった、 TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』エンディングテーマ決定を受けて、MOONCHILDから以下のコメントが届いている。

今回、私たちの楽曲を素敵なアニメと一緒にお届けできることをとても嬉しく思います。「Friends Are For」は、友人や仲間との絆をポップで明るいビートに乗せて伝えていて、キャラクター達のユニークさ、ハラハラドキドキする冒険、友情のドラマが繰り広げられるこのアニメにピッタリな楽曲だと思います!

アニメの目が離せない展開と共に、「Friends Are For」もぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

ーーMOONCHILD

TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』エンディングテーマ「Friends Are For (TV SIZE) 」は10月8日(日)初回放送日より先行配信が開始される。そして、11月29日(水)には「Friends Are For」を収録したEP『Friends Are For』がリリースされる。完全生産限定盤(グッズ付アニメ盤)・期間生産限定盤(アニメ盤)・初回生産限定盤・通常盤の4形態でリリースされる。CDの予約購入はこちら(https://moonchild-jp.lnk.to/ik5XSD)にて本日より受付スタートしている。

【TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』作品概要】

●TBS系全国28局ネットにて2023年10月8日から

毎週日曜ごご4時30分 連続2クールで放送開始

●10月8日からNetflixにて一週間先行独占配信スタート

ほか各配信サイトにて配信予定

<INTRODUCTION>

果てなき世界へ 大いなる運命へ 飛び込め―

”神の指”と呼ばれる辺境の地で祖父と暮らす、優しき少年・パーシバル。

しかし、世界はその安寧を許すことはなかった。

ある謎の騎士・イロンシッドとの出会いが彼らの運命を変え、明らかになる驚愕の秘密。

少年は果て無き旅路へと足を踏み出す。

『七つの大罪』を知っていても、知らなくても楽しめる!!

全世界待望の痛快冒険ファンタジー!!

<STAFF>

原作:鈴木央 「黙示録の四騎士」(講談社「週刊少年マガジン」連載)

監督:小平麻紀

シリーズ構成・脚本:村越繁

キャラクターデザイン:髙田洋一

美術監督:村本奈津江

色彩設計:小島真喜子(スタジオ・ロード)

撮影監督:野口龍生(T.D.F.)

編集:笠原義宏、グッド・ジョブTOKYO

音響監督:小泉紀介

メインテーマ:澤野弘之/KOHTA YAMAMOTO

音楽:KOHTA YAMAMOTO

企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMS

アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム

<CAST>

パーシバル:小村将

ドニー:戸谷菊之介

ナシエンス:島田愛野

アン:中村カンナ

シン:内山昂輝

イロンシッド:森川智之

ペルガルド:小山力也

アーサー:國立幸

バルギス:大塚明夫 ほか

<公式サイト> https://7sins-4knights.net/

<公式Twitter> @7_taizai(https://twitter.com/7_taizai)

【最新リリース情報】

MOONCHILD

2nd EP『Friends Are For』

2023年11月29日(水)発売

CD(予約)購入リンク:https://moonchild-jp.lnk.to/ik5XSD

※新規でWeverse Shop JAPANでも取扱い開始いたしました

◆【受注生産】完全生産限定盤(CD+Blu-ray)

価格:¥2,700 tax-in

AIC7-20~22

収録内容

(CD)

M1. Friends Are For TV SIZE

M2. Friends Are For

M3. Warning

M4. Friends Are For ‒Instrumental-

(Blu-ray)

Friends Are For TV SIZE ノンクレジットムービー

※描きおろしアニメ絵柄ジャケット仕様

ソニー・ミュージックショップ限定販売

※『七つの大罪 黙示録の四騎士』オリジナル絵柄グッズ付き

◆初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

価格:¥2,400 tax-in

AICL-4458~4459

収録内容

(CD)

M1. Friends Are For

M2. Warning

M3. Friends Are For ‒Instrumental-

M4. Warning ‒Instrumental-

(Blu-ray)

Friends Are For -Music Video- Photogenic ‒Music Video-

※ランダムフォトカード封入

◆期間生産限定盤(CD+Blu-ray)

価格:¥1,800 tax-in

AICL-4461~4462

収録内容

(CD)

M1. Friends Are For TV SIZE

M2. Friends Are For

M3. Warning

M4. Friends Are For ‒Instrumental-

(Blu-ray)

Friends Are For TV SIZE ノンクレジットムービー

※描きおろしアニメ絵柄ジャケット仕様

◆通常盤(CD)

価格:¥1,320 tax-in

収録内容

(CD)

M1. Friends Are For

M2. Warning

M3. Lonely -Unplugged-

M4. Friends Are For ‒Instrumental-

※ランダムフォトカード封入

【店舗別(予約)購入特典】

■アニメイト ましかくブロマイド ※アニメ絵柄

■amazon メガジャケ

■HMV&BOOKS L判ブロマイド (メンバーソロ絵柄ランダム)

■セブンネットショッピング 缶バッジ (メンバーソロ絵柄ランダム)

■TSUTAYA ポストカード (メンバーソロ絵柄ランダム)

■Rakutenブックス A4クリアファイル(集合絵柄)

■全国応援店 ステッカー(集合絵柄)

【MOONCHILDプロフィール】

LDH JAPAN×HYBE LABELS JAPAN 初共同プロジェクト。ØMI(CDL entertainment)全面プロデュースによる世界を目指すガールズグループ。2022年に開催されたオーディション『iCON Z ~Dreams For Children~』ガールズグループ部門合格者で結成され、2023年5月にDEBUT EP『DELICIOUS POISON』でメジャーデビュー。

