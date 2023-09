鈴木央原作によるTVアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」の追加キャスト、メインビジュアル、主題歌情報、放送・配信情報が、本日9月9日に開催された先行プレミア上映会で発表された。

「黙示録の四騎士」は、「七つの大罪」の正統続編。“神の指”と呼ばれる辺境の地で祖父と暮らす優しき少年・パーシバルを主人公にした冒険が描かれる。追加キャストして発表されたのは、パーシバルと暮らす“じいじ”ことバルギス役の大塚明夫。大塚は「私の演じるバルギスは、茶目っ気もありつつ、パーシバルを見守るいい爺ちゃんです。パーシバルの成長を共に見守りましょう」とコメントが寄せられた。

メインビジュアルには、主要キャラクターが集結。勇ましい表情で走り出す主人公・パーシバルを中心に、ドニー、ナシエンス、アン、シン、さらに不敵な笑みを浮かべるキャメロットの国王・アーサー、そして王国に仕える聖騎士・イロンシッドやペルガルドらが描かれた。

オープニングテーマは、Little Glee Monster「UP TO ME!」、エンディングテーマMOONCHILD「Friends Are For」に決定。Little Glee Monsterは「『UP TO ME!』=自分次第という曲タイトルには、パーシバルが平穏な日々から冒険へ踏み出したように、自分の人生の可能性は自分で決めるんだという決意のメッセージを込めさせていただきました」とコメントし、MOONCHILDは「友人や仲間との絆をポップで明るいビートに乗せて伝えていて、キャラクター達のユニークさ、ハラハラドキドキする冒険、友情のドラマが繰り広げられるこのアニメにピッタリな楽曲だと思います!」と楽曲を紹介した。

また東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催された先行プレミア上映会のイベントレポートも到着。アニメ第1話、第2話が上映されたほか、パーシバル役の小村将、ドニー役の戸谷菊之介、ナシエンス役の島田愛野、アン役の中村カンナ、シン役の内山昂輝、イロンシッド役の森川智之、ペルガルド役の小山力也、アーサー役の國立幸が登壇した。

放送に向けての思いを聞かれた小村は「放送開始日が発表になってから、あっという間に10月が迫ってきた感じがします。まだ実感は沸かないのですが、とてもワクワク、ドキドキしています。」と心境を語り、第1話で重要な役どころを演じたイロンシッド役の森川は「アフレコはだいぶ前に収録がスタートしていました。本日、皆さんに作品を観ていただき、どんな風に感じていただけるのか、とても楽しみです」と思いを伝えた。イベント内でビジュアルがいち早くお披露目になると、キャスト陣から「カッコいい!」「感動!」「アーサーが全面に出ている!」といった感想が次々と飛び出す。イベントの最後には、キャストからファンへの感謝のメッセージが贈られ、小村が「とても美しく素晴らしい映像で、ブリタニアの国の様子が描かれています。パーシバル隊の成長をぜひ見守っていただきたいです」と期待を語り、イベントは幕を閉じた。

「七つの大罪 黙示録の四騎士」は10月8日より毎週日曜日16時30分から放送。連続2クールでの放送となることが明らかになった。またNetflixでは他の配信サイトより1週間先行して、10月8日より配信される。

大塚明夫(バルギス役)コメント

私の演じるバルギスは、茶目っ気もありつつ、パーシバルを見守るいい爺ちゃんです。パーシバルの成長を共に見守りましょう。

Little Glee Monsterコメント

「七つの大罪 黙示録の四騎士」のオープニングテーマを歌わせていただき嬉しく思います。「UP TO ME!」=自分次第という曲タイトルには、パーシバルが平穏な日々から冒険へ踏み出したように、自分の人生の可能性は自分で決めるんだという決意のメッセージを込めさせていただきました。

私たちにとってもまた自分自身の足で前へと進んでいくんだという決意を新たにできる大切な楽曲になっているのでぜひアニメと一緒に噛みしめてください!

MOONCHILDコメント

今回、私たちの楽曲を素敵なアニメと一緒にお届けできることをとても嬉しく思います。「Friends Are For」は、友人や仲間との絆をポップで明るいビートに乗せて伝えていて、キャラクター達のユニークさ、ハラハラドキドキする冒険、友情のドラマが繰り広げられるこのアニメにピッタリな楽曲だと思います!

アニメの目が離せない展開と共に、「Friends Are For」もぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

TVアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」

放送情報

放送日時:2023年10月8日(日)より毎週日曜日16:30~

放送局:TBS系全国28局ネット

配信情報

10月8日(日)よりNetflixにて一週間先行独占配信スタート

ほか各配信サイトにて配信予定

スタッフ

原作:鈴木央 「黙示録の四騎士」(講談社「週刊少年マガジン」連載)

監督:小平麻紀

シリーズ構成・脚本:村越繁

キャラクターデザイン:髙田洋一

美術監督:村本奈津江

色彩設計:小島真喜子(スタジオ・ロード)

撮影監督:野口龍生(T.D.F.)

編集:笠原義宏、グッド・ジョブTOKYO

音響監督:小泉紀介

メインテーマ:澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO

音楽:KOHTA YAMAMOTO

企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMS

アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム

キャスト

パーシバル:小村将

ドニー:戸谷菊之介

ナシエンス:島田愛野

アン:中村カンナ

シン:内山昂輝

イロンシッド:森川智之

ペルガルド:小山力也

アーサー:國立幸

バルギス:大塚明夫 ほか

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会