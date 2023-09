アイナ・ジ・エンド「毎日ずっと聴いてる」主演映画『キリエのうた』からアルバム『DEBUT』リリース

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。9月5日(火)の放送で、主演映画『キリエのうた』(10月13日公開)のKyrieとして発売するファーストアルバム『DEBUT』を紹介しました。アイナ:私が初主演を務める映画、岩井俊二監督による最新作『キリエのうた』のアルバム『DEBUT』のリリースが決定しました! すごいね、ありがたいね。その中の6曲を作らせていただきました。もうほんと楽しみで、早く聴いてほしいです。毎日ずっと聴いてるの!『DEBUT』のリリースは、10月18日です。このアルバムは、『キリエのうた』の主人公で路上ミュージシャン役の私が、役名の“Kyrie”名義で発売します。『キリエのうた』はね、こんな心のドアあったんだ! って思う。そういう引き出しを開けてくれた小林武史さんと作ってます。何曲か岩井俊二さんが歌詞を書いてくれたりして、これがほんとにいいんですよね。岩井さんの言葉の羅列は、本当に美しいです。なのに、しっかり鮮血が流れたような、生ぬるい生暖かい血の匂いもしてくるというか。なんかね、例えようがない良さ。そして、小林武史さんの儚さの中の勇ましさ……この2人と一緒に曲を作れたりする経験は、今後の人生で2度とないような気がしてます。本当に貴重な経験なんで、『キリエのうた』の映画とアルバム、どっちも楽しみにしていてほしいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/