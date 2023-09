乃木坂46賀喜遥香「頑張ってついていかなきゃ」遠藤さくらとのユニット曲『マグカップとシンク』への意気込みと田村真佑の絶大後押し

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月7日(木)の放送は、同期メンバーの田村真佑さんがゲスト出演。8月23日リリースのニューシングル『おひとりさま天国』のカップリング曲から、賀喜が担当した「マグカップとシンク」と田村さんが担当した「お別れタコス」について、それぞれの感想を言い合いました。この記事では、「マグカップとシンク」についてのトークを紹介します。賀喜:私が参加しているのは、同期の4期生の遠藤さくらちゃんと2人で歌っている「マグカップとシンク」という楽曲です。こちらは、『おひとりさま天国』のType-Bに収録されています!田村:はい!賀喜:「さくちゃんと2人です」って言われたときに……いままでのユニット曲って、いただいても少なくて5人とかだったの。超少人数みたいなのがなかったから、嬉しいけど「どうしよう……」って。「2人だけで楽曲を持たせられるかな」って思っちゃったの。自分の声で。田村:平気だよ、何言ってんの! この世の中にかっきーの歌声が好きな人、どんだけいると思ってんの!?賀喜:(笑)。でも嬉しいから頑張ろうって思ったし、初めてこの曲を聴いたときに「かっこいいな」って思ったから……もしダンスがあるとしたら、さくちゃんはダンスが上手だから。田村:上手だよね。賀喜:だから、「頑張ってついていかなきゃ」とも思ったし。“2人で”ってなったから、さくちゃんと「一緒に頑張ろうね!」っていう話もしたし……MVも公開されて。田村:めちゃめちゃかっこよかったんだけど!賀喜:やったー! 嬉しい!田村:それこそダンスシーンも……2人とも腕が長くて細いから、その腕とかを大きく使った振り付けとかすごく映えるなと思って。賀喜:嬉しい!田村:歌声も……ごめんね、私がめっちゃ語ってるよね(笑)。賀喜:第三者視点は、まだ聞けてないから嬉しいよ。田村:さくの歌声は、ちょっとか細い感じなんだけど、その中に強さがある感じがめちゃめちゃして。逆にかっきーはすごく力強い歌声なんだけど、その中に繊細さというか……。もろい感じが見え隠れする感じがあって、お互いがお互いを支え合っている感じがめちゃめちゃいいです!賀喜:嬉しい! めっちゃ語ってくれた……!田村:2人の歌声がすごく好きで……! 対極にあるんだけど、2人で歌ったときにピタッとピースがはまるというか。賀喜:それさ、レコーディングしたときに、スタッフさんに同じこと言われた!田村:えー! 私、レコーディングスタッフになれる?(笑)。賀喜:なれる!(笑)。本当に同じこと言われて! 私は本当にさくちゃんの歌声が好きで、自己分析だけど私の歌声は良くも悪くも強いなって思うの。だから、さくちゃんの魅力を無くしちゃわないかな、とも思ったんだけど……。でもそうやって褒めてもらえるし、「たしかに、オシャレに歌いこなせたら超かっこいいな」って思って頑張って歌った!田村:もうめちゃめちゃかっこよかったですよ。出来上がりもいい! それに、MVを一緒に見ると、よりかっこよさが伝わるというか。賀喜:嬉しい!田村:何回も見たくなると思う。本当に最高でした!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/