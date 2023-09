乃木坂46田村真佑＆賀喜遥香「聴けば聴くほど好きになる」ユニット曲『お別れタコス』歌詞の切なさに言及

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月7日(木)の放送は、同期メンバーの田村真佑さんがゲスト出演。8月23日リリースのニューシングル『おひとりさま天国』のカップリング曲から、賀喜が担当した「マグカップとシンク」と田村さんが担当した「お別れタコス」について、それぞれの感想を言い合いました。この記事では、「お別れタコス」についてのトークを紹介します。田村:私が参加しているのは、3期生の梅澤美波さんと中村麗乃さん、そして同期の4期生・弓木奈於ちゃんと一緒に歌っている「お別れタコス」という曲です。こちらは、Type-Dに収録されています。賀喜:はい!田村:なんていうんだろう? レトロな感じというか、みんなに刺さりやすいかなって思って。音がそんなに多すぎないからこそ、聴きやすいというか。賀喜:聴きやすかった!田村:みんな、最初の(歌詞の)「“アスタラビスタ(Hasta la vista)”って何?」って思ったかな?賀喜:違う違う! 「何?」とかじゃない、わかんない!田村:“アスタラビスタ”は、スペイン語で“また会いましょう”みたいな意味があって。「お別れタコス」っていうタイトルにもマッチするようなことを、最初に言っているんだけど……たぶん初めて聴く言葉だから、歌詞カードを見ないとわかんないと思うのよ。だから、「これは、“また会いましょう”って言っています!」ってここで言っとかないとなと思って(笑)。賀喜:そうだね(笑)。田村:そもそも歌詞の中に、“メキシカン”とか“フード”とか“涙がサルサのように”とか……(笑)。賀喜:“涙がサルサ”って、痛そう!(笑)。田村:(笑)。でも、本当にインパクトのある歌詞というか。1回聴いたら「え? 何? 今、何言った?!」って、1回戻したくなるような歌詞が多いから。すごく記憶に残りやすいな、ってめちゃめちゃ思って。賀喜:聴いてて楽しいよね。田村:(歌詞の中に)“トウモロコシ”も入っていて(笑)。“スパイス 効き過ぎてるよ”とか、タコスにかけた言葉がいっぱい中に組み込まれていて。でも歌詞を読むと、一貫してちょっと切なかったりとか。そこの塩梅がすごくおもしろいなと思って、聴けば聴くほどハマる! スルメ曲じゃないけど、聴けば聴くほど好きになる楽曲だな、っていうのが私の感想かな。賀喜:たしかに~!田村:「お別れタコス」どう?賀喜:ユニット曲のいいところって1人ひとりの歌声が聴けるところだから、その子の歌声をじっくり聴いちゃうの。弓木奈於ちゃんとライブで一緒に歌う機会が多くて、歌声は結構聴いていたんだけど……まゆたんとか、麗乃さんも歌が上手っていうのを聴いていたりするけど。美波さんもまゆたんも声が綺麗だし歌い方好きだし、そのメンバーの歌声を聴けるのもいいし、やっぱり楽しい!田村:たしかに! 私、ラストの歌詞で、“あんなに好きだと言ってた 僕とあっさりバイバイかい? 今日まで楽し過ぎたから 僕は最後まで食べてくよ”って、なんかメッセージっぽくなっているのがめちゃめちゃ好きで!賀喜:かわいいね、この曲!田村:そう! 「めちゃめちゃ好き」って言っていた相手が、あっさり自分と別れちゃって……それで僕は寂しいけど、僕はここで最後までタコスを食べていくんだ、みたいな、そのメッセージ性もちゃんとあるっていうか。賀喜:塩梅がいい感じの。田村:ちょっとポップな感じと切なさっていう、ちょうどいい感じで組み込まれてるのが個人的にはすごくお気に入りですね!――ここで、「お別れタコス」オンエア田村:お届けしているのは、乃木坂46で「お別れタコス」です! いい曲でしょ?賀喜:いい曲! 個人的に今回のカップリング曲、全部好きなのよ!田村:わかる! 今回の楽曲、私も全部好き!賀喜:「命の冒涜」、「お別れタコス」、「考えないようにする」、「マグカップとシンク」、「誰かの肩」、「踏んでしまった」、「おひとりさま天国」。田村:全部いい!賀喜:好き! 全部聴いてほしい! 全部違うのよ。全部違って全部いい!田村:あ、その通り……!賀喜:え、まとまった?田村:まとまった……! まとまったかなぁ……?(笑)。2人:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/