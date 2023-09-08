TVアニメ「実は俺、最強でした？」の最新キービジュアルが解禁に。またコミカライズを担当する高橋愛の描き下ろしイラストも公開された。

キービジュアルには、制服姿のハルトをはじめ、王立グランフェルト特級魔法学院で活躍する仲間たちが集合。高橋のイラストは「実は俺、最強でした？」の公式X（旧Twitter）のフォロワーが1万人を突破したことを記念したもので、シャルとリザの2人が手でハートを作っているかわいらしい姿が描かれた。また、このイラストに高橋の直筆サインを入れたプリント色紙を抽選で3人にプレゼント。詳細は「実は俺、最強でした？」の公式Xを確認しよう。

「実は俺、最強でした？」はケタ違いの強さを持って異世界転生した引きこもりの少年・ハルトを軸に描くファンタジーコメディ。主人公のハルト・ゼンフィス役は村瀬歩が務める。アニメは現在放送中だ。

TVアニメ「実は俺、最強でした？」

放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!枠」、AT-Xにて放送中

配信情報

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スタッフ

原作：澄守彩「実は俺、最強でした？」（講談社Kラノベブックス刊）

監督：直谷たかし

副監督：浅見松雄

シリーズ構成：高橋龍也

脚本：高橋龍也、山田哲哉

キャラクターデザイン：安田祥子

総作画監督：安田祥子、小林利充、小美戸幸代

サブキャラクター・プロップデザイン：扇多恵子

美術監督：松宮正純

美術設定：飯島由樹子

色彩設計：宮澤利江（ロケットビジョン）

撮影監督：工藤竜馬、兪飛

編集：榎田美咲

音楽：橋本由香利

音響監督：平光琢也

音響効果：白石唯果

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーション制作：Staple Entertainment

製作：「実は俺」製作委員会

キャスト

ハルト・ゼンフィス：村瀬歩

シャルロッテ・ゼンフィス：種崎敦美

フレイ：清水彩香

リザ：倉持若菜

イリスフィア：小清水亜美

ライアス・オルテアス：立花慎之介

マリアンヌ・オルテアス：石見舞菜香

ティアリエッタ・ルセイヤンネル：久野美咲

ゴルド・ゼンフィス：加藤将之

ナタリア・ゼンフィス：後藤邑子

ジョニー：神奈延年

ギガン：森永千才

オラトリア・ベルカム：甲斐田裕子

ポルコス：伊原正明

シュナイダル・ハーフェン：岡本信彦

ジルク・オルテアス：森功至

ギーゼロッテ・オルテアス：小林ゆう

※種崎敦美の崎は立つ崎、高橋龍也の高ははしご高が正式表記。

(c)澄守彩・講談社／「実は俺」製作委員会