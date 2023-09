「青森のこびりっこ」「愛媛のオレンジピラフ」「絵本を再現」10代が自慢の給食を紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月7日(木)は、『全国給食自慢グランプリ2023』と題して放送。10代のリスナーが給食で食べたことのある印象深い1品を紹介し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝えました。こもり校長:今日は、給食の授業をやっていきます。この学校には全国各地の生徒(リスナー)が通っているから、給食のメニューもその土地によって違うんじゃないかな、と思うわけ。COCO教頭:たしかにね。「こんなに豪華でいいの!?」みたいなメニューがあるかもしれないね。こもり校長:ということで、キミの学校の給食で食べたことがあるご当地メニュー、豪華すぎてびっくりしたメニュー、おいしすぎて大騒ぎになったメニューなど、キミの自慢の給食を教えてください!【私の通っていた小学校には「さくらんぼ給食」というものがありました! 毎年、さくらんぼの季節になると、学校の近所に住んでいるさくらんぼ農家の方が、1人当たり5個ずつさくらんぼをプレゼントしてくださっていました! 他にも、給食に山形の郷土料理の芋煮や納豆汁、山形で育てられた山形セルリーなど、食の国“山形”ならではのものが多く出されます!】(山形県/16歳)COCO教頭:さくらんぼって、いい値段するよ……! それをもらえるのって嬉しいよね。【私の学校では、絵本に出てくる給食が出る“絵本給食ウィーク”があります。今までに出てきたのは、「おばけのアッチのカレーライス」や、「ぐりとぐらのカステラ」など、もっともっとあります。すっごく表現されているし、おいしいです♪】(埼玉県/16歳)こもり校長:これは……絵本に出てくるレシピで出してくれるのかな?COCO教頭:この「おばけのアッチ」の表紙にカレーが描かれているんだけど、これを再現している可能性はあるよね。おいしそう!【小学校の時に給食でサメが出ました! 最初はクラス全員ドン引きしていたのですが、おそるおそる食べてみると、脂も乗っててすごくおいしかったです! 今通ってる高校はお弁当なので、もう学校で食べることは叶いませんが、忘れられない思い出です】(新潟県/17歳)COCO教頭:シャーク……! ふかひれとかならわかるけどね~。こもり校長:ふかひれは高級食材としてあるもんね。サメは白身かな?COCO教頭:白身だよね……私、食べたことあるわ! オーストラリアで食べたフィッシュアンドチップスの白身魚のフライがシャークだった。タルタルをかけて食べたけど、淡白で普通においしかった。こもり校長:でも見た目は……脂が乗ってそうに見えないよね。あれだけ俊敏に動くからさ。COCO教頭:たしかにね(笑)。【私の地元では、“オレンジピラフ”というものが給食で出てました。文字通り水の代わりにオレンジジュースでご飯を炊いたもので、みかんの名産県愛媛ならではだと思います。これを県外の友達などに話すと「まずそう」と引かれるのですが、実際はすごくおいしいです。なんなら私は、小4くらいまでカレーピラフだと思って食べてました。ある日ふと献立表を見て、メニュー名に衝撃を受けたのを覚えています】(愛媛県/16歳)こもり校長:俺、食ったことあるかなぁ? 愛媛出身のメンバーがいるから、愛媛に行ったときに食った気がするなぁ……。COCO教頭:でもカレーピラフだと思っていたってことは、そんなに“オレンジオレンジ”してないのかな?こもり校長:そういうことだと思うよ。【ご当地給食は、“こびりっこ”です! 名前だけではわからないと思うのですが、これは南部せんべいに赤飯を挟んでサンドイッチみたいにした食べ物です! 元々は農家さんが朝作ってラップに包んで持っていき、お昼になるころにおやつで食べようとすると、硬いせんべいが柔らかくなっていておいしいというものです。でも、給食ではそんなに置いておくことができないので硬いせんべいのまま食べるのですが、これがおいしいんですよ! 赤飯の甘さがせんべいの風味と一緒に食べられて、とてもおいしいです! あまり観光客向けに作って売り出していないのですが、機会があったら食べてみてください!】(青森県/15歳)COCO教頭:これこそ、ご当地感があるよね。こもり校長:ね! 赤飯の蒸気で柔らかくなった南部せんべいということだから、なかなか(観光客向けには)売れないよね。COCO教頭:そうだよね(笑)。今、(スタッフに)写真を見せてもらっているんだけど、見た目は和菓子みたいだね。こもり校長:たしかに。でもおいしそう!この日の放送では……・「佐渡島の名産品の“ブリカツ丼”が小学校の給食に出ていました。ブリのフライに甘ダレがかかっていて、タレがからまったおいしいお米とのマリアージュが最高です」という新潟県の16歳・「京野菜の“ごまみそかけ”です! 3センチくらいに切られた万願寺とうがらしや賀茂なすに田楽みそがかかっていて、とてもおいしいです」という京都府の12歳・「“チキンチキンごぼう”です! 揚げた鶏肉とごぼうが、甘辛いタレにからまっていておいしいです!」という山口県の14歳・「小6のときに出た“カニ給食”です! 普段の給食にプラスして、お盆からはみ出るサイズの茹でたカニが1人1杯出ていました」という富山県の17歳と電話をつなぎ、こもり校長が“最も食べたい”と思った「ブリカツ丼」がグランプリに選ばれました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/