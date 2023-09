Saucy Dog石原慎也の睡眠事情「6時間寝れたら最高だな」「アラームかけたら大体起きれる」

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。9月6日(水)の放送では、リスナーから寄せられた“普通の(他愛もない)質問”に回答しました。石原先生は、朝起きるのは得意ですか? 私は大の苦手です。毎朝起きるのが嫌で、いつも家を出るギリギリに起きてしまいます。そのせいで駅までは毎日ダッシュしてます! アラームもたくさんかけてるのに……(笑)。どうやったら朝気持ちよく起きれて、気持ちよく登校できますか?(15歳)石原:という“普通の質問”なんですけど……俺、朝けっこう得意よ! アラームかけちゃったら、絶対にその時間に起きるようにしてるんで。2時とかまで飲んでたとしても、基本的には8時とか9時ぐらいにアラームセットして……。まあ大体、6時間寝られればいいかみたいな感じなんで。6時間寝れたら最高だなみたいな(笑)。てか、起きちゃうんですよね、6時間ぐらいで。大体4時間から6時間の間で起きるんですよ。「(目覚めて)あ、まだこんな時間か」って思っても、朝ごはん食べて、なんかちょっと映画とか観ちゃったりして……すげえいいじゃん!(笑)。俺はアラームかけたら大体起きれるんだけど、やっぱり朝日を浴びたほうがいいらしい。そうしたら、気持ちよく目が覚めるって。で、顔を洗う。目が乾いてるとショボショボして、頭が「眠い」と勘違いしちゃうらしいの。だから顔を洗って、目薬とかしてもいいかもしれない。目がショボショボしないようにしたら目が覚めるよ、って思いました!石原先生こんばんは。(前々回放送分の)放送後記を見たんですけど、犬の絵すごく上手いですね。サウシードッグだからですか? 犬ってつくからですか? 僕は絵を描くことが苦手だから羨ましいです。(14歳)石原:なんか嬉しいけど……(笑)ありがとう! 「Saucy Dogだから」っていうよりも、犬の絵っていうか、なんか絵が好きなんですよね。前にも話したかもしれないんだけど、夢がたくさんあって。イラストレーターとか漫画家になりたい時期もあったの。絵を描くのがすごい好きだったから、犬の絵がすごく上手と言ってもらえました。ありがとうございます。でもまあ「絵が好きなんだよ」っていうところですね!みなさん、書き込みありがとうございました!今回の放送では、遠距離恋愛中だという18歳の女性リスナーと電話をつないだことから、自身の遠距離恋愛のエピソードを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/