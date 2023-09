11月22日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される音楽アワード「MTV VMAJ 2023」の追加アーティストが発表された。

「MTV VMAJ」は全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として2002年から行われているMTV主催の音楽アワード。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されている。今年は11月22日に授賞式とライブを融合した「MTV VMAJ 2023」、翌23日に同会場で「MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」と題したライブイベントが行われる。

今回追加されたのはaiko、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLEの4組。aikoが同アワードに登場するのは、2018年に行われた「MTV VMAJ 2018 -THE LIVE-」以来、約5年ぶりとなる。さらに「MTV VMAJ 2023」のMCを山里亮太(南海キャンディーズ)と藤井サチが務めることが決定した。なお、これまで「MTV VMAJ 2023」にはアイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、ブライト、チャウヌ、NiziU、THE BOYZ、「MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」にはブライトとチャウヌの出演がアナウンスされている。

またボーカロイド楽曲のアワード「Daisy Bell Award」が今年も実施される。2022年はバルーン「パメラ」が受賞し、高塚大夢(INI)がパフォーマンスを披露したことで話題を呼んだこのアワード。ノミネート作品は2022年秋と2023年春に行われたボカロ文化の祭典「The VOCALOID Collection」における上位楽曲より選出され、受賞作品は9月29日まで行われているユーザー投票と選考により決定する。

チケットぴあでは「MTV VMAJ 2023」「MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」のチケット先行予約を9月18日まで受け付けている。

※高塚大夢の「高」ははしご高が正式表記。

MTV VMAJ 2023

2023年11月22日(水)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

aiko / アイナ・ジ・エンド / ano / BE:FIRST / ブライト / チャウヌ / 日向坂46 / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / NiziU / THE BOYZ / and more

MC:山里亮太(南海キャンディーズ) / 藤井サチ

MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-

2023年11月23日(木・祝)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

ブライト / チャウヌ / and more