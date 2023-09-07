HEY-SMITHが10月にMBS、テレビ東京、AT-Xほかで放送スタートするテレビアニメ「東京リベンジャーズ」“天竺編”のエンディング主題歌を担当することが決定。これに併せて、ポニーキャニオンからメジャーデビューすることが発表された。

10月11日に通販限定シングル「Say My Name」をリリースすることアナウンスしていたHEY-SMITH。今回の発表で本楽曲が、「東京リベンジャーズ」“天竺編”のエンディング主題歌であることが明らかになった。「東京リベンジャーズ」とコラボレーションしたシングルのジャケットは、HEY-SMITHのアー写に写るメンバーがアニメの主要キャラクターに置き換わった描き下ろしイラスト仕様。完全限定生産盤には、「東京リベンジャーズ」の特攻服を着用した各メンバーのアクリルスタンドが付属する。

また11月1日にリリースされるニューアルバムのタイトルが「Rest In Punk」に決定。完全限定生産盤に付属するオリジナルTシャツのデザインも公開された。

HEY-SMITHは11月から2024年にかけて全国45カ所を巡るライブツアー「Rest In Punk Tour」を開催する。イープラスでは、9月18日23:59までチケットのオフィシャル3次先行予約を受付中。

HEY-SMITH「Say My Name」収録曲

01. Say My Name

02. Into The Soul

03. Say My Name（Inst）

HEY-SMITH「Rest In Punk Tour」

2023年11月16日（木）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）

2023年11月17日（金）神奈川県 Yokohama Bay Hall

2023年11月20日（月）愛知県 DIAMOND HALL

2023年11月21日（火）大阪府 BIGCAT

2023年11月23日（木・祝）滋賀県 滋賀U★STONE

2023年11月25日（土）高知県X-pt.

2023年12月8日（金）香川県 高松オリーブホール

2023年12月12日（火）三重県 M'AXA

2023年12月14日（木）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2024年1月6日（土）和歌山県 SHELTER

2024年1月8日（月・祝）鳥取県 米子AZTiC laughs

2024年1月10日（水）岡山県YEBISU YA PRO

2024年1月13日（土）山口県 周南RISING HALL

2024年1月14日（日）広島県 広島CLUB QUATTRO

2024年1月17日（水）京都府 KYOTO MUSE

2024年1月20日（土）奈良県 EVANS CASTLE HALL

2024年1月21日（日）岐阜県 岐阜club-G

2024年1月23日（火）山梨県 甲府Conviction

2024年1月25日（木）神奈川県 CLUB CITTA'

2024年1月27日（土）新潟県 NIIGATA LOTS

2024年2月8日（木）東京都 渋谷Spotify O-EAST

2024年2月10日（土）愛媛県 松山WstudioRED

2024年2月12日（月・祝）大分県 大分DRUM Be-0

2024年2月14日（水）大阪府 GORILLA HALL OSAKA

2024年2月15日（木）兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

2024年2月18日（日）鹿児島県 CAPARVO HALL

2024年2月20日（火）福岡県 小倉FUSE

2024年2月21日（水）佐賀県 SAGA GEILS

2024年2月23日（金）長崎県 DRUM Be-7

2024年2月25日（日）熊本県 熊本B.9 V1

2024年3月9日（土）宮城県 Rensa

2024年3月10日（日）群馬県 郡山HIPSHOT JAPAN

2024年3月12日（火）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

2024年3月13日（水）埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1

2024年3月20日（水）北海道 函館club COCOA

2024年3月23日（土）北海道 小樽GOLDSTONE

2024年3月24日（日）北海道 CASINO DRIVE

2024年3月30日（土）青森県 青森Quarter

2024年4月1日（月）山形県 山形ミュージック昭和Session

2024年4月3日（水）長野県 長野CLUB JUNK BOX

2024年4月4日（木）石川県 金沢EIGHT HALL

2024年4月6日（土）秋田県 秋田Club SWINDLE

2024年4月7日（日）青森県 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2024年4月9日（火）茨城県 水戸LIGHT HOUSE

2024年4月10日（水）千葉県 千葉LOOK