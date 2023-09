SCANDAL「結成17周年イベントへの思い」に感動 RINA「誰かのパワーになるんやったら、これからも音楽で生きてみようって思う」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月4日(月)の配信は、8月21日(月)に開催されたイベント「SCANDAL 17th ANNIVERSARY『世界一』」を振り返った、リスナーからの感想メッセージを紹介しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:私たちが「同一メンバーによる最長活動ロックバンド(女性)」のギネス世界記録に認定された記念ということで、リスナーから「SCANDALとの思い出」を募集したところ、たくさんのメッセージをいただきました! 今回はも8月21日の「世界一」イベント後の感想メッセージを中心に読んでいきます。<リスナーからのメール・ゆいさん>SCANDALのみなさん、17周年、そして世界一の認定おめでとうございます! 残念ながらライブ会場には行けなかったのですが、配信を観た感動そのままにメールを書かせていただいています。私がSCANDALのライブに行き始めたのは、学校を卒業して就職した年からでした。ちなみに、仕事は教員です! 社会人1年目は慣れない生活でつらいことも多かったのですが、SCANDALのライブに初めて行ったとき、言葉に表せないほど楽しくて、「また行きたい!」という日々の原動力をもらいました。次のライブを楽しみにしていたら、つらい日々も乗り越えることができました。今はもう社会人3年目になりますが、何かつらいことがあっても、17年間走り続けているみなさんのことを思うだけでも、歯を食いしばれている気がします。世界一認定後のコメントで、RINAさんが「初めてとった一番が、4人で生きてきたこと。それが嬉しい」とおっしゃっていましたね。すごく胸を打たれました。私は「SCANDALの音楽が好き!」という気持ちをとっくに超えていて、みなさんの生き方そのものを尊敬しています。みなさんを応援することで、自分の人生の活力になっていると改めて思いました。熱が入りすぎて、長くまとまらない文となってしまいましたが、SCANDALは私にとって人生のバイブルです。ファンであることを誇りに思います。ずっとずっと応援しています。一同:ありがとう!RINA:嬉しい~。TOMOMI:社会人1年目で聴き始めてくれたなんて。すごい大事な時期じゃん。HARUNA:そうだよね。音楽だけじゃなく、4人の生き方を理解してくれて、それで好きでいてくれるなんて心強いよね。RINA:めちゃくちゃ嬉しい。とても救われるし、自分たちが音楽活動をしてることが、誰かのパワーになるんやったら、これからも音楽で生きてみようって思うんよね。<リスナーからのメール・りなちさん>SCANDALのみなさん、こんにちは。ギネス世界記録認定おめでとうございます。私は認定の瞬間に立ち会うことができました。幸せな瞬間に立ち会うことができて、本当に嬉しくて良かったです! メンバーの一人ひとりの想いに、胸が熱くなりました。SCANDALを好きになり、気付けば10年以上が経ちました。SCANDALのライブに足を運ぶようになってから、たくさんの大切な仲間ができました。当時はみんな学生で、どこのライブに行っても仲間がいて、みんなでワイワイ楽しんでいました。だけど、大人になるにつれて、働き出したり結婚したりで、昔みたいにライブになかなか行けない期間もありました。仲間たちと予定が合わなくて、1人でライブに行ったこともあります。そんななかでもSCANDALが大好きで、SCANDALが会わせてくれた仲間たちが大好きで、応援し続けてきました。大切な仲間たちと出会って10年以上が経った今、一緒にこの瞬間を迎えられていることが本当に嬉しいです。みんなで肩を組んで、「SCANDAL BABY」を合唱したときは涙が止まらなくなりました。SCANDALのみなさんが、私たちファンと一緒に歩んでくれたおかげです。本当にありがとうございます。文章を書くのが苦手でまとまらない内容ですが、想いや感謝を伝えたくてメッセージを送りました。最後に、これだけは伝えさせてください。本当に大好きです。これから先も、ずっとずっと応援し続けていきます。一同:ありがとう!HARUNA:わかりやすい文章じゃん。すごく伝わってくるよ。TOMOMI:同じ音楽が好きな仲間って大事だよね。趣味が同じっていうことだからさ。話も合うし、長いお付き合いになっていくよね。RINA:自分を一番解放できている瞬間を認め合える仲間って特別で、普通とは違うつながりっていうか……いいよね。仲間も増やして、人生を楽しみながら、そしてみんなのなかに自分たちの音楽があるって……。HARUNA:嬉しいね。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056