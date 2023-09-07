和久井健原作によるTVアニメ「東京リベンジャーズ」天竺編が10月3日24時よりテレビ東京ほか全国31局にて順次放送開始。ディズニープラスでは、同日27時に配信が決定した。併せて、第2弾PVとキービジュアルが公開された。

第2弾PVの映像では、マイキーこと佐野万次郎と新たに登場する天竺の総長・黒川イザナとの因縁が窺える。キービジュアルにも、向かい合う2人の姿が収められた。

また、エンディング主題歌がHEY-SMITHの「Say My Name」に決定した。アーティスト写真と同じ構図でキャラクターたちが並ぶジャケットも公開されている。

「東京リベンジャーズ」は元不良のタケミチこと花垣武道が、タイムリープをして中学時代の恋人を救おうとする物語。天竺編では、マイキー率いる東京卍會と天竺の間で勃発する抗争が描かれる。

TVアニメ「東京リベンジャーズ」“天竺編”

放送情報

MBS：2023年10月3日（火）より毎週火曜日26:30～

AT-X：2023年10月5日（木）より毎週木曜日21:00～

テレビ東京：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～

TVhテレビ北海道：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～

ATV青森テレビ：2023年10月16日（月）より毎週月曜日24:56～

IBC岩手放送；2023年10月16日（月）より毎週月曜日

AAB秋田朝日放送：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:20～※初回は25:50から。

ミヤギテレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日25:59～

TUYテレビユー山形：2023年10月19日（木）より毎週木曜日24:26～

TUFテレビユー福島：2023年10月11日（水）より毎週水曜日24:58～

テレビ神奈川：2023年10月5日（木）より毎週木曜日24:30～

チバテレ： 2023年10月4日（水）より毎週水曜日25:00～

テレ玉：2023年10月4日（水）より毎週水曜日24:00～

群馬テレビ：2023年10月8日（日）より毎週日曜日24:30～

とちぎテレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日24:30～

BSN新潟放送：2023年10月27日（金）より毎週金曜日25:53～

SBC信越放送：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:59～

UTYテレビ山梨：2023年11月12日（日）より毎週日曜日

MRO北陸放送：2023年10月18日（水）より毎週水曜日25:15～

福井テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:15～

SBS静岡放送：2023年10月5日（木）より毎週木曜日25:25～

テレビ愛知：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～

TSKさんいん中央テレビ：2023年10月8日（日）より毎週日曜日25:00～

RSK山陽放送：2023年10月5日（木）より毎週木曜日25:55～

KRY山口放送：2023年10月3日（火）より毎週火曜日26:54～

itvあいテレビ：2023年10月28日（土）より毎週土曜日25:33~

ＴVQ九州放送：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:00～

NCC長崎文化放送：2023年10月19日（木）より毎週木曜日25:18～

RKK熊本放送：2023年10月20日（金）より毎週金曜日26:23～

TOSテレビ大分：2023年10月8日（日）より毎週日曜日25:55～※初回は25:35から。

BS朝日：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:00～

配信情報

ディズニープラス

スタッフ

原作：和久井健「東京卍リベンジャーズ」（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：初見浩一

シリーズ構成：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：大貫健一、太田恵子

バイク・プロップデザイン：福島秀機

美術監督：松本留美

美術設定：谷内優穂

色彩設計：辻田邦夫

撮影監督：山本弥芳

3Dディレクター：平将人

音響監督：飯田里樹

音楽：堤博明

アニメーション制作：ライデンフィルム

キャスト

花垣武道：新祐樹

橘日向：和氣あず未

橘直人：逢坂良太

佐野万次郎：林勇

龍宮寺堅：福西勝也

松野千冬：狩野翔

三ツ谷隆：松岡禎丞

柴八戒：畠中祐

場地圭介：水中雅章

林良平：野津山幸宏

河田ナホヤ：河西健吾

武藤泰宏：小野大輔

千堂敦：寺島拓篤

山本タクヤ：広瀬裕也

鈴木マコト：武内駿輔

山岸一司：葉山翔太

佐野エマ：内山夕実

稀咲鉄太：森久保祥太郎

半間修二：江口拓也

乾青宗：榎木淳弥

九井一：花江夏樹

柴大寿：杉田智和

黒川イザナ：島崎信長

鶴蝶：山下誠一郎

望月莞爾：稲田徹

斑目獅音：内山昂輝

灰谷蘭：浪川大輔

灰谷竜胆：下野紘

※島崎信長の崎はたつさきが、辻田邦夫の辻は一点しんにょうが正式表記

(c)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会