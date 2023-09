Saucy Dog石原慎也の近況報告「ライブがたくさんできて楽しい！」

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。9月6日(水)の放送では、近況報告としてライブがたくさんできている状況について語りました。石原:最近は、フェスとか自分たちのホールツアーの振替公演とか、ライブがすごくたくさんできていて、楽しいなって思っているんですけども……。みなさんいかがお過ごしでしょうか?コロナ禍をはさんだから、ライブをあらためてやってみると「みんなが見てくれてるな」とか、手を上げたり声を出してくれてることがちょっと不思議に思えたりね。声を出したりマスクをしてないとかも、「あ、そうだよな。これが普通だったよな」みたいに思って、すごく今楽しいです!この日の放送では、「遠距離恋愛中」だという18歳のリスナーと電話をつなぎ、“倦怠期”の相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/