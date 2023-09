UNISON SQUARE GARDEN斎藤宏介「直感を大事に」“判断、決断が遅い”10代にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。9月のマンスリーアーティストは、3ピース・ロックバンドのUNISON SQUARE GARDENです。9月6日(水)の放送では、ギター、ボーカルの斎藤宏介さんが「判断、決断が遅い」というお悩みに回答しました。私は判断、決断が遅いです。「どっちがいい?」「どれがいい?」「なにがいい?」を決めるとき、それぞれの利点欠点を天秤にかけて迷ったり、今の気分はこっちだけどこういう場合はあっちだよな、と考え過ぎてしまい、とっさに判断、決断できず「どっちでもいい」「どれでもいい」「なんでもいい」と相手や流れに委ねてしまいます。ビシっと判断、決断できるようになるような選曲を是非お願いします!僕も、これ結構考えたことあるんですよ。たどり着いたのは、人間ってやらない理由を探す天才だということです。時間が経てば経つほど、「あっ、これ面倒くさいな」、「これ失敗したら嫌だな」っていうのはどんどん思いつくけど、直感は薄れていくものだと思うんですよね。そう考えたときに、一番信用できる感情ってなんなんだろう? って思うと、やっぱり僕は直感だと思うんです。だから、“最初やりたかったけど、だんだんやりたくなくなった”みたいなことって、意外とやるほうを選択したほうが、自分に正直なんじゃないかなって思うことが多いです。できるだけ最初に感じた感覚っていうのを大事にして物事を決めていくと、良いことが多いんじゃないかなっていうのは僕から言えることですかね。というわけで、UNISON SQUARE GARDENの「Invisible Sensation」の瑞々しさの様に、物事を捉えて、いろいろと楽しんでいっていただけたらと思います!今回選曲された「Invisible Sensation」は2018年リリースのアルバム『MODE MOOD MODE』に収録されています。また9月27日(水)には、ニューシングル「いけないfool logic」を発売します。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/