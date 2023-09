「東京をドライブ」「書道で自分と向き合う」誕生日を迎えたCOCO教頭がさらに1ランク上を目指すなら？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月6日(水)は、『祝37歳! 教頭コレやってください逆電!』と題して放送。この日、誕生日を迎えたパーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)に、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とリスナーが、“この1年でやってほしいこと”をリクエストしました。COCO教頭が実際にやってみたいと思っていることと、リスナーのプレゼンでやる気になったことを紹介します。こもり校長:今日、9月6日はCOCO教頭の誕生日! ということで今日は、1ランク上の教頭になるために、生徒(リスナー)のキミが教頭に“この1年でやってほしいこと”、“やったほうがいいこと”をプレゼンしてもらいます!COCO教頭:めちゃめちゃ嬉しい!【COCO教頭37歳誕生日おめでとうございまーす! ということで、一発ギャグお願いします! 目指せ37個!】(15歳)COCO教頭:え……そういう感じ? 思てたんと違うのよ(笑)。こもり校長:あのぅ……こういうことではありません(笑)。“教頭にやってほしい”というのは、ムチャぶりではなくて「これをやったら1ランク上の教頭になれるよ」ということね!COCO教頭:安心しました! ちなみに、校長からもオススメのものがあったりします?こもり校長:37歳じゃないですか? 大阪から東京に引っ越してきたというのもあるので、1ランク上になるには車を買ったほうがいいと思うんですよ。COCO教頭:お金かかる~!こもり校長:ドライブする“1ランク上の大人教頭”を見たいですよ。COCO教頭:そりゃしたいけど……振り込みが遅れているのもあって、全然お金が回ってないんですよ。無理ですね……それはマジできつい(笑)。こもり校長:逆にチャレンジしたいことはある?COCO教頭:英語の資格を……最近、英語の仕事が増えてきたのよ。でも、前ほどの英語力がないから、ちゃんとキープアップして勉強しないとヤバいなと思って。この1年で……例えばTOEICを取り直すとか、こもり校長:すごいね!COCO教頭:そういうのは、目指したいと思ってる。こもり校長:満点で! それは1ランク上だよ!COCO教頭:いや……満点とは言ってないんだな(笑)。上行くのやめてくれない?こもり校長:(笑)。【COCO教頭、お誕生日おめでとうございます! 私がCOCO教頭にやってほしいことは、水彩画です。私は美術部に所属していて水彩画を2年間やってきましたが、すごく描きやすいです。100均で絵の具やパレット、筆などが揃えられます。絵は上手い下手関係ないので、教頭にも絵を描く楽しさやおもしろさを知ってほしいです】(14歳)COCO教頭:100均で揃えられるんだね! 絵は(やってみたいと)思ったことがあって……私の従妹が、今の旦那さんとの初デートでお互いの絵を公園で描き合ったらしくて。そういうのも楽しそうだし、芸術の面が磨かれたら、また自分のなかのバージョンがアップしそうだなと思う。こもり校長:なるほどね。COCO教頭:水彩画いいかもしれない! やるかやらないかは、別としてね……。こもり校長:えっ……?COCO教頭:一旦ね。私が決めるのは全部出揃ってからよ!こもり校長:全てがテーブルに並んでからね(笑)。COCO教頭:そう! 全てのカードを見てから!この日の放送では……・「カラスのモノマネをやってほしいです! 私は唯一カラスのモノマネが得意で、これができると周りから面白がってもらえます」という19歳・「ペットを飼ってほしいです! つらいことがあっても、なぐさめられます」という13歳・「書道を通して己を知ってほしいです! 私は書道部に所属しているのですが、書道の最大の目的は自己表現です。教頭にも抱負を書いてもらって、自分と向き合ってみてほしいです!」という17歳・「実は、私も今日が誕生日です! 夏休みに漫喫デビューして、『呪術廻戦』を全巻読めたのが楽しかったので、教頭にも味わってほしいです」という13歳と電話をつなぎました。COCO教頭は、リスナーのプレゼンから「書道」と「漫画喫茶で漫画を読む」を「やりたい!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/