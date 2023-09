「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」が、9月23日から28日までの期間、全国の劇場にて“千秋楽ウィーク”を開催。“千秋楽記念プレゼント”として「大ヒット御礼ビジュアルカード」が配布される。

5月20日に全国173館で上映開始され、現在までに興行収入25億円、観客動員数147万人を突破した「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」。「大ヒット御礼ビジュアルカード」には、種村有菜が興行収入7億円突破時に公開したIDOLiSH7の7人、興行収入10億円突破時に公開したTRIGGERの3人、興行収入12億円突破時に公開したRe:valeの2人、興行収入16億円突破時に公開したŹOOĻの4人のビジュアルが収められた。同カードは多くの人々の手に届くよう、合計20万部を用意。“千秋楽ウィーク”の開催劇場については、東映の公式サイトの上映劇場情報を確認しよう。なお「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」は、千秋楽ウィークをもって一部劇場を除き上映終了となる。

(c)BNOI/劇場版アイナナ製作委員会