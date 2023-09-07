スバル レガシィアウトバック リミテッドEX

スバルは9月7日、フラッグシップクロスオーバーSUV「レガシィ アウトバック」の改良モデルを発表した。メーカー希望小売価格は4,257,000円～4,510,000円（消費税込）。

広角単眼カメラを搭載した新世代アイサイトを装備

今回の改良では、ステレオカメラに加えて広角単眼カメラを搭載した新世代アイサイトを装備。また、シャークフィンアンテナにカメラを内蔵したスマートリヤビューミラーを採用し、ラゲッジルームの積載性能を確保しつつ安全性能を高めた。

さらに、「リミテッドEX」の本革シート装着車には、シートベンチレーション／クッション長調整機構が追加されている。

また、同時にアウトドアでの使い勝手と上質さを兼ね備えた特別仕様車「リミテッドEX “アクティブ × ブラック”」を追加。ボディカラーには専用色となる、カシミアゴールド・オパールを設定、フロントグリルやドアミラーなどにブラック塗装を施し、上質感のあるスタイルに仕立てた。

レガシィ アウトバックの主な改良点

・ステレオカメラに広角単眼カメラを搭載した新世代アイサイトを装備

・スマートリヤビューミラーを装備

・新意匠アルミホイールを採用

・シートベンチレーション（運転席・助手席）／クッション長調整機構（運転席）を装備

・SUBARU STARLINKにリモートエアコン機能を追加

・Apple Carplayのワイヤレス接続対応

・Apple Carplay／Android Auto 11.6インチセンターインフォメーションディスプレイの表示画面の拡張

特別仕様車「リミテッドEX “アクティブ × ブラック”」主な特別装備

・フロントグリル（ブラック塗装＋ラスターブラック塗装）

・フロントフォグランプカバー（ブラック塗装加飾付）

・ドアミラー（ブラック塗装）

・カラードドアハンドル

・フロント＆リヤバンパーガード（ブラック塗装）

・撥水ポリウレタンシート［ブラック（シルバーステッチ）］

・インパネトリム＆ドアトリム ブラック表皮巻（シルバーステッチ）

・18インチアルミホイール（スーパーブラックハイラスター塗装）

・ルーフレール（クロスバービルトインタイプ、ブラック塗装）

・OUTBACK／シンメトリカルAWDリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）

・ハーマンカードン*7サウンドシステム

・サンルーフ

メーカー希望小売価格一覧

グレード エンジン 変速機 駆動方式 価格（消費税込） X-ブレイクEX 1.8L 水平対向

4気筒DOHC

直噴ターボ リニアトロニック AWD 4,257,000円 リミテッドEX 4,400,000円 【特別仕様車】

リミテッドEX

“アクティブ × ブラック” 4,510,000円

スバル レガシィ アウトバック改良モデル専用サイト：



スバル 公式HP：

