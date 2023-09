宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」の本編映像が初解禁に。アメリカの配給会社・GKIDS FilmsのYouTubeチャンネルにて公開された。

「THE BOY AND THE HERON | Official Teaser Trailer」というタイトルで公開された1分11秒の動画は、本編冒頭の火災シーンから始まる。引っ越してきた主人公・眞人が青サギと出会う場面のほか、躍動感のあるシーンの数々が収められた。

7月14日に公開された「君たちはどう生きるか」はあらすじ、予告映像などの情報を事前に明かさないという異例の方針で話題に。公開から約1カ月後の8月18日に場面写真と出演者が公式から解禁され、今回の海外版ティザー予告が本編を収めた初めての宣伝映像となった。

「君たちはどう生きるか」

2023年7月14日(金)より上映中

スタッフ

原作・脚本・監督:宮崎駿

音楽:久石譲

主題歌:「地球儀」米津玄師

製作:スタジオジブリ

配給:東宝

キャスト

眞人:山時聡真

青サギ ・ サギ男:菅田将暉

キリコ:柴咲コウ

ヒミ:あいみょん

夏子:木村佳乃

勝一:木村拓哉

あいこ:大竹しのぶ

いずみ:竹下景子

うたこ:風吹ジュン

えりこ:阿川佐和子

ワラワラ:滝沢カレン

インコ大王:國村隼

老ペリカン:小林薫

大伯父:火野正平

※宮崎駿の崎はたつさきが正式表記。

(c)2023 Studio Ghibli