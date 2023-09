モンキー・パンチ「ルパン三世」を原作とする実写映画「次元大介」の本予告とキャラクタービジュアルが公開に。真木よう子、真木ことか、さとうほなみ、永瀬正敏、草笛光子の出演も決定した。

真木よう子は次元の敵となる片足と声を失った殺し屋の美女・アデル役、真木ことかはアデルの組織に狙われる少女・オト役を担当。永瀬はアデルの右腕で擬態術を得意とする殺し屋・川島武役、さとうは川島の恋人・瑠璃役を務める。表向きはさびれた時計屋、裏社会では「世界一のガンスミス<銃職人>」と言われる矢口千春役は草笛が演じる。各キャストからはコメントも到着した。

本予告には玉山鉄二演じる次元大介によるガンアクションのほか、アデルが車椅子を操りながら次元と対峙する激しいアクションシーンなどを収録。最後はアニメで次元役を演じている大塚明夫によるタイトルコールで締めくくられた。

映画「次元大介」は、ルパン三世の無二の相棒で早撃ちの天才のガンマンである次元を主役にしたオリジナルストーリー。10月13日よりPrime Videoで世界同時配信される。

真木よう子(アデル役)

今までやったことがない難しい役どころでしたが、こういう役をやってみたかったので、ぜひチャレンジしてみたいなと思いました。皆さんが思っているよりも、より楽しめるエンターテインメントの作品になっていると思います。

真木ことか(水沢オト役)

幼稚園の頃から『ルパン三世』は好きで、よく見ていました。オーディションでは、すごく不安な気持ちもあったのですが、出演が決まったことを聞いた時は本当に嬉しくて、泣いちゃいました。もう嬉しさ満開でした。やり遂げたと感じています、ぜひご覧ください。

永瀬正敏(川島武役)

子どもの頃からずっと見てきた『ルパン三世』の次元大介が主人公の作品なので、お話をいただいたときは嬉しかったです。川島は、果たして本当に生きているのか、存在しているのかわからないような。闇を抱えている人だと思います。共通点がないからこそ演じがいがありました。ぜひご覧ください。

さとうほなみ(瑠璃役)

『ルパン三世』はわたしが生まれる前から人気のある名作、そして、「次元大介がかえってくる」これは心踊る言葉です。娼婦として生きる瑠璃にとって、互いに唯一心を許せる存在、川島との時間は儚くとても美しいものでした。

今作、すべてのキャラクターが濃ゆい!そしてそれぞれの関係性に心が揺さぶられます。是非、ご覧いただければと思います。

草笛光子(矢口千春役)

千春は、たった一人で商店街の時計屋を営んでいるのですが、地下に降りると銃職人という裏の顔を持っていて、とても魅力のある女性です。自分の中に2通りの暮らしがある役なので、役者としては面白そうだと思いましたし、おごってはいけませんが、しっかり演じなきゃダメな役だと思いました。無事に私がその役を演じ切ることができたのか、ぜひ期待していて下さい。

Amazon Original 映画「次元大介」

2023年10月13日(金)よりPrime Videoにて世界同時配信

スタッフ・キャスト

脚本:赤松義正

監督:橋本一



出演:玉山鉄二、真木よう子、真木ことか、さとうほなみ、笹野高史、本宮泰風、波岡一喜、野村祐人、馬場徹、田中要次

永瀬正敏、草笛光子

(c)2023 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and TMS Entertainment Co.,Ltd.