Novel Core、THE WILL RABBITSと共に爆発させた溢れんばかりのパワー

先日開催された「Rolling Stone Japan LIVE 2023」。Novel Core & THE WILL RABBITSのライブレポートをお届けする。

「Whats up? Rolling Stone!」。SEに挨拶の言葉を乗せて、THE WILL RABBITSの名前も一人ずつ紹介。Novel Coreがこの夏から自身のハウスバンドに「THE WILL RABBITS」と名を与えて「Novel Core & THE WILL RABBITS」として活動することを選んだ理由が、この日のさいたまスーパーアリーナのステージではっきりと証明されていた。Hibiki Satoのずっしりと響く迫力あるドラム、Yuya Kumagaiの暴れながらも淡麗なギターなどが、Novel Coreの楽曲と存在感にもともと備わっていた爆発力をさらに増幅させる。さらに5人分のライフストーリーが音に乗ると、反発心からアグレッシヴな姿勢を経て哀愁まで、幅広い感情がステージに表出する。そうして、ジャンルや人間の「属性」と呼ばれるものなどを取っ払って自身の心と聴き手一人ひとりの心でがっつり握手をするのが、Novel Core & THE WILL RABBITSのライブだ。

この日のステージは「BYE BYE」からスタート。ステージ袖から花道を駆けてセンターステージまで全力疾走で登場したNovel Coreは、冒頭からフルパワーで初見のオーディエンスも巻き込んでいく。続けて「独創ファンタジスタ」では、”圧倒的fantastic!”という歌詞通り、オーディエンスとの心の距離を縮めながらも、Novel Coreが持つスター性を光らせながら圧倒的なかっこよさを放つ。途中、花道のステージ端に座りながら歌う場面も。その2曲で確実に掴んだことを証明したのが3曲目「WAGAMAMA MONDAIJI」の景色だ。ステージを囲むオーディエンスたち――先述した通り、Novel Coreのライブを初めて見る人も大勢いた――がサビで腕を挙げてリズムを堪能している。「A GREAT FOOL」では曲中にフリースタイルも挟み、「TikTokとかで振付が流行ってまして」「他の人たちがどんなことを言ってきても君らには関係ないよ、という曲なんですけど」と「Be You」を歌うかと思わせて、ちょっといたずらな表情を見せてから、ライブで長らくやっていなかった「DOG -freestyle-」をTHE WILL RABBITSバージョンで投下。センターステージに一人で立ってラップを刻みながら飛び跳ねるNovel Coreからは人間ひとり分を超えるパワーが溢れ出ていた。そして、Novel CoreのメジャーデビューシングルでありBMSGの第一弾シングルとしてリリースした「SOBER ROCK」へ。このあとにはSKY-HIのステージも控えており、曲中に「社長大好き!」とSKY-HIに届くように叫んだこともメモリアルだった。そして最後は「ジェンガ」。オーディエンスがスマホライトをステージにかざす中、ピアノと歌だけで美声を響かせる。最後はアウトロに乗せて「あなたたちの痛みを歌に変えて歌い続けます。音楽は、アーティストは、ミュージシャンは、いつだってあなたたちの味方です」と語り、深くお辞儀をし、「10月のツアーで会いましょう」とステージを締めた。

