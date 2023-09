アイナ・ジ・エンド「ビックリしすぎちゃいました」布袋寅泰のニューアルバム『GUITARHYTHM VII』でコラボ

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。9月5日(火)の放送では、冒頭で布袋寅泰さんのニューアルバムに参加した報告と感想を伝えました。アイナ:まずは、アイナ先生からお知らせがあります。布袋寅泰さんの人気シリーズ『GUITARHYTHM』の第7弾アルバム『GUITARHYTHM VII』が9月13日にリリースされますが、なんとアイナ先生がそのアルバムにフィーチャリングで参加することになりました! 「Andromeda」という曲です。布袋さんからオファーをいただいたときは、ちょっとほんとにビックリしすぎちゃいましたね。1度BiSHとして同じイベントに出させていただいたことがあったり、少しご挨拶したことがあったんですけども、アイナ・ジ・エンドのことを知ってくださってるっていうのが本当に嬉しかったです。「Andromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)」は、デジタルシングルとして9月6日に先行配信されるので楽しみにしといてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/