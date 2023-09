「嫌いだった異性の先輩と高校で再会」この話の続きが聞きたい！10代男子が電話で報告

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月5日(火)の放送は、「この話の続きは……電話で!」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーのメッセージから、その先のエピソードが気になるものを選び詳しく聞きました。電話をつないだ5人のなかから、17歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、学校掲示板の書き込みで気になった生徒(リスナー)にどんどん電話をしていきます。掲示板には、今の気持ちや教頭、校長に相談したいことなどを自由に書きこんでください! ただ、メッセージは最後まで書き込まずに、「この話の続きは……電話で!」と締めてください。キミの話したい結末は、書き込まないようにしてください! その書き込みのなかから、教頭と校長が気になった生徒に電話をしていこうと思います!小中学生のとき、習い事に1歳上の嫌いな先輩がいました。先輩が先に辞めて連絡先も知らなかったのですが、高校で再会して……この話の続きは電話で!この先輩とは高校の食堂で再会し、向こうから声をかけてきました。習い事ではいじってこられて面倒くさかったのですが、今回は話し方や雰囲気が変わっていて嫌な感じはありませんでした。そこで連絡先を交換して、相談事を話したりしていました。こもり校長:ちょっと待って! これってハッピーエンドなの!?リスナー:ハッピーエンドだと思いますよ(笑)。でも、期待しているところまでいかないと思います……。COCO教頭:校長がハードルを上げてごめんな!こもり校長:めっちゃ上げちゃったよな(笑)。相手が異性かどうかも聞いてないのに、勝手に“恋なのか!?”って思っちゃった(笑)。リスナー:あ、異性の先輩なんですけど……(笑)。校長・教頭:うぉ~い!COCO教頭:それで?リスナー:今年に入って、僕の掃除場所が先輩のいる所を通らないといけなくて、毎日会うようになったんです。掃除で通るときには話さなくてちょっと手を振る程度だったんですけど、毎日それをしていたら「今日も先輩いるかな?」って気になってきて……。COCO教頭:い~~ね~~~! 続きをください!リスナー:で……好きになった……(笑)。校長・教頭:ウワーーー!COCO教頭:恋ですー! 校長!こもり校長:恋です! 恋でーす!リスナー:でも、まだここまでです(笑)。こもり校長:いやいや! 人を好きになるというのは、ものすごく尊い感情なわけよ。これ以上のハッピーエンドは、逆にないよ!COCO教頭:しかも、始まりは“嫌い”だからね。“嫌い”から“好き”になってんじゃん!リスナー:本当ですよね(笑)。COCO教頭:毎日会えて、相談事にも乗ってくれる存在って大きいと思うの。 これは、このまま突き進んでほしいよね。リスナー:いやでも、そこから一切進んでいなくて……。こもり校長:1歳上だから、向こうは高3だよね。自分はどうしたいの?リスナー:そりゃぁ……はい(笑)。COCO教頭:みなまで言わせない(笑)。こもり校長:でも俺は、“付き合う”が気持ちのゴールだと思わないわけ。その思いをどこに向けるのかが定まれば、やることも見えてくるのかな。リスナー:あ~。こもり校長:「お付き合いしたい」と思うのであれば、そういう関わり方をしないといけないし。「自分の高校生活で、すごく大切な人でした」と憧れの気持ちが大きいなら、いまの関係性が一番大切な時間だと思うわけ。COCO教頭:そうだね。こもり校長:どこかに向かって“何かをする”ということは、“評価される”ということなので。“崩れてしまう”という反対の評価もある、という覚悟の上で突き進んでいく……!リスナー:難しいですね……(笑)。こもり校長:だから悩むんだよね。恋って1人じゃできないから。リスナー:本当ですね。こもり校長:これからの毎日を大切にして、大切な人に大切な言葉を届けてください!リスナー:わかりました!このほかには……・「夏休みに楽しみにしていたひまわり畑に彼氏と行ったのですが、車から降りた瞬間“あっ、ヤバい! どうしよう!”……この話の続きは電話で!」という17歳・「犬と散歩していたら何かを咥えて戻ってきました。ボトルキャップか何かだと思って取り上げたら、キャップではなく……この話の続きは電話で!」という15歳・「私には8年の付き合いになる幼なじみがいます。そして、高校で仲良くなった女の子がいるのですが、この2人には秘密がありました……この話の続きは電話で!」という17歳・「今日は下校の時間にすごい豪雨で、傘を持たない人がたくさん玄関で待っていました。僕は自転車通学なのに雨合羽を忘れてしまったのですが、意を決して駐輪場に向かったら……この話の続きは電話で!」という14歳と電話をつなぎ、続きのエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/