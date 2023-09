10月7日から9日まで滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる音楽イベント「イナズマロック フェス 2023」の雷神ステージの最終出演アーティストが発表された。

西川貴教が発起人となり、2009年から実施されている音楽フェス「イナズマロック フェス」。今回の発表で7日にGENERATIONS from EXILE TRIBE、9日にAぇ! group、EBiDANソイヤ!イナズマスペシャルが追加された。EBiDANソイヤ!イナズマスペシャルにはONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiSの3組が参加する。

ローソンチケットでは、イベントのチケットの先行予約を9月15日まで受け付けている。

イナズマロック フェス 2023

2023年10月7日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

雷神STAGE

Creepy Nuts / ゴールデンボンバー / GENERATIONS / -真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ



風神STAGE

OKOJO / 小林柊矢 / SHIN / 四星球 / ERRA / 名無しのアイドル / mistress / MELOGAPPA / and more



2023年10月8日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

雷神STAGE

UVERworld / T.M.Revolution / Perfume / FANTASTICS / 04 Limited Sazabys / Liella! / wacci



風神STAGE

荒井麻珠 / ALL iN FAZE / オトむしゃ / 久保あおい / さくらしめじ / CYNHN / ネクライトーキー / Bye-Bye-Handの方程式 / and more



2023年10月9日(月・祝)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

雷神STAGE

Aぇ! group / EBiDANソイヤ!イナズマスペシャル(ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS) / Da-iCE / DISH// / 西川貴教 / Novelbright / モーニング娘。'23



風神STAGE

claquepot / ザ・リーサルウェポンズ / シユイ / 神使轟く / 激情の如く。 / THE BEAT GARDEN / フィロソフィーのダンス / MAZE-BAND SET- / 友希 / LINKL PLANET