【今日のプロ野球公示】戸柱恭孝、阿部翔太ら｜9月6日の一軍出場選手登録…

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日本野球機構は6日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。









セ・リーグ

【登録】

DeNA 捕手 益子 京右

阪神 投手 才木 浩人

巨人 投手 高木 京介

中日 投手 福 敬登

中日 内野手 福永 裕基















【抹消】

DeNA 捕手 戸柱 恭孝

DeNA 内野手 林 琢真

広島 投手 森 翔平

中日 投手 上田 洸太朗

中日 内野手 村松 開人









※9月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。





【注】ＤｅＮＡの戸柱恭孝、林琢真は特例2023の対象選手。益子京右は代替指名選手となる。











パ・リーグ

【登録】

オリックス 投手 近藤 大亮

オリックス 投手 本田 仁海

ソフトバンク 投手 武田 翔太

ソフトバンク 内野手 井上 朋也

ロッテ 投手 西野 勇士



















【抹消】

オリックス 投手 阿部 翔太

オリックス 外野手 来田 涼斗

ソフトバンク 投手 森 唯斗

ソフトバンク 投手 尾形 崇斗

ソフトバンク 外野手 中村 晃









※9月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。





【注】ソフトバンクの中村晃は特例2023の対象選手。武田翔太、井上朋也は代替指名選手となる。森唯斗は出場選手登録抹消となるが、特例2023の適用により10日間を経ずに再登録可能。









【了】