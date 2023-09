「サウナの“ととのう”」「ゴルフのコミュニケーション力」10代にも刺さってほしい“大人な趣味”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月4日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が自身の“大人な趣味”について語りました。この日のテーマは、「ゴルフ・サウナ・その他・周りに刺さらん大人な趣味!」です。今回の企画を説明する際のトークを紹介します。こもり校長:突然なんですけど、僕はサウナが好きなんです。COCO教頭:突然何!? 知ってるよ。こもり校長:ロウリュウというのがあって……サウナストーンに水をかけることをロウリュウというんだけど、セルフロウリュウができる場所があって。サウナって大体3段くらい座れるところがあって、上に行くほど熱いわけ。(サウナストーンに)水をかけてジュウっとなって、すぐに上に行く……3段目に座るんです。そうすると、熱波がジュワーっと降りてきて、体にまとわりつくわけ! もう鳥肌もんよ……! 最高にいいわけ!COCO教頭:そんなに熱い波を浴びて、何をしてんの?こもり校長:それが気持ちいいの。感覚が研ぎ澄まされるというか。肌で“気”を感じられるわけよ! こんなに楽しいことはない!COCO教頭:ええ!? なんか、すごいところまでいってるな(笑)。こもり校長:で、水風呂に入って出たときのあの温度差! 皮膚も敏感になっているから、冷たーくなっているんだけど、体の中は熱くなっているわけ。皮膚と体内のその温度差で、なんか変な感じになって……ととのうみたいな!COCO教頭:ととのうって、みんな言ってるけどなに!?こもり校長:なんかね、“ととのう”というのは……“ととのう”という言葉以外では、表現できないものなんだよね。COCO教頭:そんなことある……? ととのう……!?こもり校長:いままでこのSCHOOL OF LOCK! では、サウナの話はあまりしてこなかったのよ。なぜかというと、生徒(10代がメインのリスナー)にサウナの話は刺さらないと思っているから。COCO教頭:サウナって、まだ“おじさん”というイメージがあるもんね。こもり校長:そうだよね。俺が今怖いのは、これだけテンション高くしゃべって、全国の生徒から「うわー、おじさんがなんかしゃべってるわ」って思われてないかな? っていうこと(笑)。俺はまだお兄さんでいたいと思っているのに。COCO教頭:(笑)。こもり校長:教頭はどうよ? 生徒に刺さらない趣味あるでしょ?COCO教頭:そうね……ゴルフ。こもり校長:刺さらんね! この前、YouTubeの「ホトゴルフ」に出てたよね?COCO教頭:ありがとうございます。ちょっと……軽く、プチ炎上しまして。こもり校長:(笑)。COCO教頭:炎上に……さらにプチ炎上を加えた……。こもり校長:いいね! だから、セルフロウリュウでしょ!?COCO教頭:そうね、熱波させてもらった……(笑)。ゴルフは、おじさんとか社長さんがするイメージがあると思うのよ。こもり校長:そうだと思う。COCO教頭:でも実際は……大人になると、自然のグリーンだけ、緑だけを目にするってなかなかないのよ。スポーツしながら自然も見れる、プラス、横のつながりがめちゃめちゃ増えるの。こもり校長:コミュニケーションが、ってことね。COCO教頭:例えば、某Sんま師匠とお仕事させてもらったときに、楽屋あいさつで「師匠! 私のスイングを見てください」って言って動画を見せて。「ゴルフのスコアがいくつだったら一緒に周ってくれますか?」って聞いたの。そしたら「いま、なんぼやねん?」って言われて「62です、ハーフ」って言ったら、「そんなもん待ってられへん。50切らなあかん」って言われたんだけど。裏を返せば、50を切ればそんな大御所とも……!こもり校長:そういうことだね。すごいコミュニケーションをとっているね!COCO教頭:そう! それを若くから、いまの生徒ぐらいのときから初めておけば、よりうまくなってコミュニケーションが広がるから!こもり校長:でも……わからんと思うよ。今の話も、なんとなく刺さってないと思う。COCO教頭:かすってもねーかな?(笑)。こもり校長:ということで今夜は、「サウナ」「ゴルフ」もしくは、その他……! 周りの友達には刺さっていない趣味を持っている生徒は話を聞かせてほしい!この日の放送では……・「中学1年生のときにコロナで休校になりヒマしていたら、祖母がゴルフを教えてくれました」という16歳・「お香を焚くのにハマっています。勉強では梅、寝るときはキンモクセイと、時と場合によって使い分けています」という15歳・「日本刀鑑賞が趣味です。切れ味のすごさや美しさ、刀が纏っている歴史に魅力があります」という16歳・「スッキリするし、悩みがあっても汗で流してくれるサウナが趣味です」という14歳と電話をつなぎ、それぞれの“大人な趣味”を深掘りしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/