カンニング竹山「気持ちよかったですね」ラジオドラマ『安部礼司』出演を振り返る

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。9月3日(日)の放送は、スペシャルゲストとしてお笑い芸人・カンニング竹山さんが登場。竹山さんがキレッキレの演技を披露しました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。溜まる仕事のストレス、イライラはMAX……! でも、怒りを我慢していること、みなさんもありませんか!? そんなとき、安部礼司の勤務先・大日本ジェネラルに現れたのは、キレてキレてキレまくると評判の竹山課長。しかし、聞いていたウワサとは裏腹に、竹山課長という人は……。竹山さんは今回のラジオ出演を振り返り、「久々に思いっきり怒っている男を演じました。声だけでキレるっていうのは、どこまでやっていいかわからなかった。でも気持ちよかったですね」と語りました。番組では他にも7月に出版した著書『カンニング竹山の50歳からのひとり趣味入門』(‎ポプラ社)や、竹山さん、森恵さん(シンガーソングライター)、西崎ゴウシさん(カルモニカ from Calmera)による異色の音楽ユニット「竹森ゴウ」について語る場面もありました。