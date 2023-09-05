水産エンターテイメントカンパニーを目指す北辰水産は9月4日より期間限定で、魚を楽しんで食べてもらうため、楽天スーパーセールにて、同社史上最大の大盤振る舞いを実施している。

北辰水産 楽天市場店は「楽天市場ランキング ほたてカテゴリ」リアルタイムランキング1位獲得の「北海道産ほたて貝柱」など、魚のプロが厳選した商品を取り揃えている。

今回の楽天スーパーセールは、同社史上最大の大盤振る舞いとして実施。人気の「ほたて、牡蠣、まぐろたたき、むきえび、辛子めんたいこ」の対象商品が10%OFFとなる、かつてない大盤振る舞いの機会となる。

プロが厳選する海の幸を、ぜひ楽しんではいかがだろうか。

■楽天スーパーSALE「北辰史上最大の大盤振る舞い」

●開催期間:2023年9月4日 20:00〜9月11日 1:59

●割引詳細:下記の商品が10%OFF



●対象商品:

・北海道産 ほたて貝柱 1kg 刺身用 生食用

・北海道産 ほたて貝柱 500g 刺身用 生食用

・【送料無料】大粒2Lサイズ!広島県産 カキ 約1kg(解凍後850g)

・【送料無料】まぐろたたき 320g(80g×4パック) 生食用

・むきえび(特大) 1kg

・辛子 めんたいこ(切子小)1kg

・辛子 めんたいこ(切子小)2kg

