小林大樹原作によるTVアニメ「ラグナクリムゾン」より、“翼の血族”を演じるキャストが一挙解禁に。置鮎龍太郎、山下大輝、堀内賢雄、竹内良太、河本啓祐、佐藤拓也、江口拓也が出演する。

置鮎はオルト・ゾラ役、山下はネビュリム役、堀内はボルギウス役を担当。竹内はタラテクトラ役、河本はドルニーア役、佐藤はバロム・シュエラ役、江口はシャンティテォラス役を務める。

「ラグナクリムゾン」は、竜を狩ることで報酬をもらう狩竜人（かりゅうど）の少年・ラグナが、絶大な力を持つ存在“竜”に挑む姿を描くバトルファンタジー。原作マンガは、ガンガンJOKER（スクウェア・エニックス）にて連載されている。アニメは全24話の2クール放送で、9月30日にスタートする。

TVアニメ「ラグナクリムゾン」

放送情報

2023年9月30日（土）放送開始

放送局：TOKYO MX、MBS、BS11

スタッフ

原作：小林大樹（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：高橋賢

キャラクターデザイン：青木慎平

シリーズ構成・脚本：赤尾でこ

美術監督：込山明日香（コスモプロジェクト）

色彩設計：水野多恵子（スタジオ・ロード）

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3Ｄ監督：遠藤誠（Tri-Slash）

編集：坪根健太郎（REAL-T）

音響監督：郷文裕貴

音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc）、ササキオサム

アニメーション制作：SILVER LINK.

キャスト

ラグナ：小林千晃

クリムゾン：村瀬歩

レオニカ：水瀬いのり

サイクス・シャルルーク：小野友樹

スライム：ファイルーズあい

キメラ：能登麻美子

ゴーレム：東地宏樹

未来ラグナ：神奈延年

スターリア・レーゼ：日高里菜

へゼラ／グレア：土屋李央

アルテマティア：上田麗奈

ウォルテカムイ：諏訪部順一

ディザストロワ：武内駿輔

ネビュリム：山下大輝

タラテクトラ：竹内良太

オルト・ゾラ：置鮎龍太郎

ボルギウス：堀内賢雄

メルグブデ：塩屋浩三

ドルニーア：河本啓祐

グリュムウェルテ：子安武人

バロム・シェエラ：佐藤拓也

シャンティオラス：江口拓也

(c)小林大樹／SQUARE ENIX・「ラグナクリムゾン」製作委員会