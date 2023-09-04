小林大樹原作によるTVアニメ「ラグナクリムゾン」より、“翼の血族”を演じるキャストが一挙解禁に。置鮎龍太郎、山下大輝、堀内賢雄、竹内良太、河本啓祐、佐藤拓也、江口拓也が出演する。
置鮎はオルト・ゾラ役、山下はネビュリム役、堀内はボルギウス役を担当。竹内はタラテクトラ役、河本はドルニーア役、佐藤はバロム・シュエラ役、江口はシャンティテォラス役を務める。
「ラグナクリムゾン」は、竜を狩ることで報酬をもらう狩竜人（かりゅうど）の少年・ラグナが、絶大な力を持つ存在“竜”に挑む姿を描くバトルファンタジー。原作マンガは、ガンガンJOKER（スクウェア・エニックス）にて連載されている。アニメは全24話の2クール放送で、9月30日にスタートする。
TVアニメ「ラグナクリムゾン」
放送情報
2023年9月30日（土）放送開始
放送局：TOKYO MX、MBS、BS11
スタッフ
原作：小林大樹（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）
監督：高橋賢
キャラクターデザイン：青木慎平
シリーズ構成・脚本：赤尾でこ
美術監督：込山明日香（コスモプロジェクト）
色彩設計：水野多恵子（スタジオ・ロード）
撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）
3Ｄ監督：遠藤誠（Tri-Slash）
編集：坪根健太郎（REAL-T）
音響監督：郷文裕貴
音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc）、ササキオサム
アニメーション制作：SILVER LINK.
キャスト
ラグナ：小林千晃
クリムゾン：村瀬歩
レオニカ：水瀬いのり
サイクス・シャルルーク：小野友樹
スライム：ファイルーズあい
キメラ：能登麻美子
ゴーレム：東地宏樹
未来ラグナ：神奈延年
スターリア・レーゼ：日高里菜
へゼラ／グレア：土屋李央
アルテマティア：上田麗奈
ウォルテカムイ：諏訪部順一
ディザストロワ：武内駿輔
ネビュリム：山下大輝
タラテクトラ：竹内良太
オルト・ゾラ：置鮎龍太郎
ボルギウス：堀内賢雄
メルグブデ：塩屋浩三
ドルニーア：河本啓祐
グリュムウェルテ：子安武人
バロム・シェエラ：佐藤拓也
シャンティオラス：江口拓也
(c)小林大樹／SQUARE ENIX・「ラグナクリムゾン」製作委員会