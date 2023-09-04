anoが12月13日に1stアルバム「猫猫吐吐」をリリースする。
「猫猫吐吐」は、CD2枚組のアルバム。DISC 1にはanoがメジャーデビュー以降にリリースした「AIDA」や、尾崎世界観（クリープハイプ）提供の「普変」、テレビアニメ「チェンソーマン」第7話のエンディングテーマ「ちゅ、多様性。」、ケンモチヒデフミ（水曜日のカンパネラ）との共作曲「スマイルあげない」など全10曲、DISC 2にはインディーズ時代にリリースされた「絶対小悪魔コーデ」「F Wonderful World」など全7曲がそれぞれ収録される。
アルバムの初回限定盤には、一夜限りの限定公開となった配信ライブ「ano 1st Streaming LIVE」全編、anoの1stツアー「トキメキ偏愛♡復讐ツアー」のドキュメント映像を収録したBlu-rayや、フォトブックが付属する。
ano「猫猫吐吐」収録曲
DISC 1
・ちゅ、多様性。
・AIDA
・スマイルあげない
・普変
ほか、計10曲収録予定
DISC 2
・デリート
・Peek a boo
・SWEETSIDE SUICIDE
・アパシー
・絶対小悪魔コーデ
・F Wonderful World
・イート・スリープ・エスケープ
初回限定盤Blu-ray
・ano 1st Streaming Live
・ano 1st TOUR「トキメキ偏愛♡復讐ツアー」ドキュメント
ほか