9月8日に公開されるYOSHIKI監督の映画「YOSHIKI:UNDER THE SKY」に出演するアーティストが、劇中で披露する楽曲のセットリストがアナウンスされた。

本作は世界が直面するさまざまな危機に際し「どんな困難も乗り越えていけるというメッセージを全世界に届けよう」というYOSHIKIの呼びかけから始まった全世界プロジェクト。作品内ではHYDEが「Red Swan」、SUGIZOが「La Venus」、SixTONESが「Imitation Rain」と、それぞれYOSHIKIが手がけた楽曲をパフォーマンスする。またThe Chainsmokersは全米チャート1位を12週記録したヒット曲「Closer」を、YOSHIKIのアレンジで披露する。

映画「YOSHIKI:UNDER THE SKY」セットリスト

01. The Chainsmokers「Closer」

02. セイント・ヴィンセント「New York」

03. サラ・ブライトマン「Miracle」

04. Scorpions「Wind Of Change」

05. HYDE「Red Swan」

06. SUGIZO「La Venus」

07. SixTONES「Imitation Rain」

08. ジェーン・チャン「Hero」

09. リンジー・スターリング「Forever Love」

10. ニコール・シャージンガー「I'LL BE YOUR LOVE」

11. YOSHIKI「ENDLESS RAIN」