カプコンは、カプコン直営店舗にて『モンスターハンターライズ：サンブレイク』と『ポプテピピック』のコラボレーション商品を2023年9月8日に発売する。
コラボアイテムには、大川ぶくぶ氏描き下ろしのデザインを多数使用。『モンスターハンターライズ：サンブレイク』と『ポプテピピック』の世界感が融合したラインアップを用意する。
【商品一覧】
「クリアファイル」（トレーディング）：660円
「アクリルキーホルダー」（トレーディング）：990円
「付箋セット」：1,540円
「ジョッキA」：3,300円
「ジョッキB」：3,300円
「ハンドタオル（ウツシ教官）」：1,650円
「ハンドタオル（ガルク660Z）」：1,650円
「ロングTシャツ（ニャンター復活）」：5,500円
「ロングTシャツ（クエスト失敗）」：5,500円
「ロングTシャツ（一狩りいこうぜ！）」：5,500円
「ロングTシャツ（しっぽ切って）」：5,500円
取扱店舗は、「CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）」「CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）」「CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア＆カフェウメダ）」「ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）」。なお、ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）では2023年9月4日12時より取り扱いを開始する。
さらに、カプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設では、「モンスターハンターライズ：サンブレイク×ポプテピピック Tシャツ」（全6種）、「モンスターハンターライズ：サンブレイク×ポプテピピック ビッグタオル」（全3種）を景品として展開する。