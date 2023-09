2日と3日に明治安田生命J2リーグ第33節が各地で行われた。

首位のFC町田ゼルビアはアウェイでザスパクサツ群馬と対戦。前節はモンテディオ山形を相手に5得点を挙げたものの、今節は無得点に終わった。試合はスコアレスドローとなっている。

2位のジュビロ磐田はアウェイでブラウブリッツ秋田との対戦を迎え、60分に先制点を献上する苦しい展開に。そのまま試合終了かとも思われたが、87分に磐田は同点ゴールを挙げ1-1の引き分けに持ち込んでいる。

3位の清水エスパルスは、ホームに徳島ヴォルティスを迎えた。勝利すれば2位に浮上できる一戦だったものの、最後までスコアは動かず試合は0-0で終了。今節は上位3チームが勝利を逃す結果となった。

その3チームを追う4位の東京ヴェルディは、アウェイでツエーゲン金沢と対戦。前半のうちに2点のリードを奪うと、試合終了間際にも追加点を挙げ、0-3で勝利を収めた。東京Vは3位の清水に勝ち点差「1」にまで迫っている。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月2日(土)

ブラウブリッツ秋田 1-1 ジュビロ磐田

ツエーゲン金沢金沢 0-3 東京ヴェルディ

▼9月3日(日)

V・ファーレン長崎 2-2 大分トリニータ

いわきFC 1-2 ファジアーノ岡山

清水エスパルス 0-0 徳島ヴォルティス

ベガルタ仙台 0-0 ヴァンフォーレ甲府

モンテディオ山形 1-1 大宮アルディージャ

栃木SC 2-0 藤枝MYFC

ザスパクサツ群馬 0-0 FC町田ゼルビア

ジェフユナイテッド千葉 1-0 ロアッソ熊本

レノファ山口FC 1-2 水戸ホーリーホック

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(67/+31)

2位 磐田(58/+21)

3位 清水(57/+31)

4位 東京V(56/+19)

5位 長崎(51/+14)

6位 大分(50/-2)

7位 岡山(48/+7)

8位 群馬(48/+7)

9位 山形(48/+5)

10位 甲府(48/+5)

11位 千葉(48/0)

12位 仙台(40/−8)

13位 栃木(39/0)

14位 秋田(39/−8)

15位 水戸(39/−12)

16位 徳島(37/−9)

17位 藤枝(37/−13)

18位 いわき(37/−16)

19位 山口(35/−25)

20位 熊本(34/−4)

21位 金沢(32/−17)

22位 大宮(27/−26)

◆■第34の対戦カード

▼9月9日(土)

18:00 水戸 vs 金沢

18:00 東京V vs 山口

18:00 町田 vs 栃木

18:00 甲府 vs 大分

18:00 清水 vs 山形

19:00 千葉 vs 秋田

19:00 岡山 vs 仙台

19:00 長崎 vs 群馬

19:00 磐田 vs 大宮

▼9月10日(日)

18:00 熊本 vs 藤枝

19:00 徳島 vs いわき