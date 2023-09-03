【2023年最新版】大学生、プロ志望届提出者一覧　今年のドラフト候補生｜…

2023年プロ野球ドラフト会議 最新情報
「2023年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が2022年10月26日に行われる。開催に先立ち、全日本高校野球連盟へのプロ志望届の提出が始まった。9月1日時点でのドラフト対象者の大学生は、以下のとおり。なお、提出は10月12日に締め切られる。
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北海道・東北地区
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関東・東京地区
関東・東京地区
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所属連盟受付日
千葉県大学野球連盟
関甲新学生野球連盟
東京新大学野球連盟
東京六大学野球連盟
慶應義塾大学
廣瀨 隆太
9月1日
東都大学野球連盟
首都大学野球連盟
桜美林大学
小出 修平
9月1日
神奈川大学野球連盟
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東海・北信越地区
東海・北信越地区
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愛知大学野球連盟
東海地区大学野球連盟
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近畿学生野球連盟
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九州地区
九州地区
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【了】