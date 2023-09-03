MAZZEL【Rolling Stone Japan LIVE 2023】速報ライブ写真（写真14点）

現在開催中のRolling Stone Japan LIVE 2023。MAZZELのライブ写真が到着。以下リンクからチェックできます。

【ライブ写真はこちら】

生放送情報

『Rolling Stone Japan LIVE 2023』が開催当日、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて生中継放送される。

PC、スマートフォン、タブレットで視聴可能な「スカパー！番組配信」では、リアルタイム配信のほか、1週間のアーカイブ視聴（※9月10日（日）午後8時59分まで）も可能となっている。また、10月には全9組のパフォーマンスと当日の舞台裏、インタビュー映像を追加した特別版をTBSチャンネル1でTV初独占放送する。

■放送情報

『生中継！Rolling Stone Japan 2023』

放送チャンネル：CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

放送日時：2023年9月3日（日）午後0時40分～午後9時

■スカパー！番組配信

この番組は「スカパー！番組配信」にて、PCやスマホでもご視聴可能です。放送後1週間のアーカイブ配信もあります。こちらの配信サービスは、スカパー！放送サービスにご加入で、TBSチャンネル1をご覧いただける方がご利用いただけます。これからご加入・ご契約の方は、お持ちのテレビまたはレコーダーのB-CAS/ACAS番号をご用意ください。

「スカパー！番組配信」ご利用方法

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

TBSチャンネルご契約はこちら

https://promo.skyperfectv.co.jp/guide/?tbsch=howto

生配信情報

【Streaming＋】

http://eplus.jp/rollingstonejapanlive/

【Stagecrowd:日本国内】

http://stagecrowd.live/rollingstonejapan2023/

【Stagecrowd:海外】

※日本国内からのアクセスはできません

http://intl.stagecrowd.live/rollingstonejapan2023/

料金：4500円（TAX IN）

販売期間:～9/10 10:00

視聴期間：終演後準備完了次第～9/10 21:00

Rolling Stone Japan LIVE 2023 公演情報

【出演者】

JP THE WAVY／GENERATIONS ／(sic)boy／SKY-HI

Novel Core＆THE WILL RABBITS ／MAZZEL ／MOONCHILD ／LIL LEAGUE ／LEX

（AtoZ）

【開催概要】

公演名 Rolling Stone Japan LIVE 2023

公演日 2023年9月3日（日）

会場 さいたまスーパーアリーナ

料金 アリーナ席：12,500円／スタンド席：9,900円 （全席指定・税込）

主催 CCCミュージックラボ株式会社

企画 Rolling Stone Japan

制作 株式会社W TOKYO

運営 株式会社キョードー東京

協力 カルチュア・エンタテインメント株式会社

問い合わせ info@rollingstonejapan.com

公式HP： https://cccmusiclab.com/RSJLIVE2023

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Instagram ： https://www.instagram.com/rollingstonejapan/

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