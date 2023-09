木村拓哉 最近気になる女性のファッションは？「ちょっとオーバーサイズのデニムに…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by Spotify」(毎週日曜 11:30~11:55)。8月27日(日)の放送は、木村が「最近気になっている女性のファッション」について語りました。まず木村が紹介したのは、8月のマンスリーゲスト・ケンコバさんに関するメッセージ。「ケンコバさんとのミニスカ談議、久々に『ワッツ』(※TOKYO FMで放送されていたラジオ番組「木村拓哉のWhat's UP SMAP!」)の香りがして最高でした! ケンコバさんが言っていたような、キャプテン(※本番組での木村の呼称)の『スケベやなぁ~』な、お話をまた聞きたいです。そこで質問です! ルックスもスタイルもタイプじゃないのに、『エロくて、いいな』と見てしまうのはどんな女性ですか?(東京都 35歳 女性)この質問に木村は「ミニスカ談義は、相手がケンコバだったからだと思うけど、非常に盛り上がりましたね」と振り返ります。気になる女性のファッションについては、「ちょっとオーバーサイズのデニムの、両サイド部分にカットを入れて、街を闊歩している女性がわりといらっしゃるな~と思うんですけど」とコメント。サイドに大きく切り込みを入れることで、太めのパンツからチラリと脚が見えるのが、「すごい理にかなった視覚効果。あれはよく考えたよね」と率直な感想を述べました。次回9月3日(日)からの放送は、シンガーソングライター・竹原ピストルさんを迎えてお届けします。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by Spotify放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/