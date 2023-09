【藤沢 グルメレポ】立花 藤沢店 - 藤沢駅北口から徒歩5分！当日製…

藤沢駅北口銀座通りの和菓子&お寿司屋さん

藤沢駅北口から銀座通りに向かって徒歩約5分の場所に「立花」と書かれたクリーム色の看板の和風の外観の店舗が見えてきます。

奥の売り場には水まんじゅうやわらび餅、羊羹、お弁当などが陳列されています。

ショーケースの中には手巻き寿司やいなり寿司、大福などが陳列されています。

季節ごとに異なる商品を販売しており、どれもリーズナブルな価格となっています。また、どの商品もその日に製造された出来立てで新鮮なものだけが店頭に並んでおり、香料は使用されていません。

当日製造の出来立て和菓子とお寿司

今回筆者は一番売れ筋の商品「かりんとう饅頭」、人気の「みたらし団子」と「あんきな団子」、藤沢店限定の「和ゼリー(トマト)」、ユニークな「わさびいなり」を購入し、試食しました。

黒糖が練りこまれたカリカリサクサクの香ばしい皮にコクのある甘みのこしあんがたっぷり詰まった「かりんとう饅頭」(1個あたり税込み100円)。こちらの店舗で一番売れ筋の商品で、午後には売り切れになってしまうことも。

もちもちのお団子に甘辛のみたらしがたっぷり絡まった「みたらし団子」(1パック5本入りで税込み320円)。お団子の中では一番人気の商品です。

もちもちのお団子にまろやかな甘みのこしあんと香ばしいきなこが絡まった「あんきな団子」(1パック5本入りで税込み350円)。お団子の中では「みたらし団子」の次に人気の商品とのこと。

フルーティーな甘みのトマト果汁のゼリーにプチトマトが丸ごと入った「和ゼリー(トマト)」(1カップあたり税込み120円)。藤沢店限定の商品で、店長さんのオリジナル作品だそう。トマト・みかん・抹茶の3種類のラインアップの中ではみかんが一番の売れ筋。

甘辛のいなりの皮にワサビの効いた酢飯がたっぷり詰まった「わさびいなり」(1個あたり税込み110円)。ユニークなテイストのいなり寿司となっています。

お昼頃が一番商品を取り揃えており、その時間帯を狙って訪問するのがオススメです。また、不定休なので来店する前に電話で店舗に営業の確認をするとよいでしょう。

店舗紹介

■住所:〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢540 富士ビル新館 1階■電話番号:0466-24-7670■営業時間:9時~19時(月曜日のみ18時閉店)※定休日:不定休(来店前に店舗へご確認下さい)※駐車場:無し※駐輪場:有り

