TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima +（プラス）」の初回放送日が10月6日にスタート。本PVも公開された。

同作はキャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とし、2020年に放送されたアニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」の続編。本PVは中王区・言の葉党が都市部で起きる謎の現象について話し合う場面に始まり、第1期に登場したイケブクロ・ディビジョン、ヨコハマ・ディビジョン、シブヤ・ディビジョン、シンジュク・ディビジョンに加え、今回から参加するオオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョンメンバーの姿が映し出された。なお映像内では6ディビジョンで歌うオープニングテーマ「RISE FROM DEAD」の一部を聴くことができる。

TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima +（プラス）」

放送情報

TOKYO MX：2023年10月6日（金）より、毎週金曜日24:00～

BS11：2023年10月6日（金）より、毎週金曜日24:00～

群馬テレビ：2023年10月6日（金）より、毎週金曜日24:00～

とちぎテレビ：2023年10月6日（金）より、毎週金曜日24:00～

テレビ新潟：2023年10月7日（土）より、毎週土曜日26:05～

MBS：2023年10月7日（土）より、毎週土曜日26:08～

福岡放送：2023年10月8日（日）より、毎週日曜日25:50～

AT-X：2023年10月10日（火）より、毎週火曜日20:30～

静岡放送：2023年10月10日（火）より、毎週火曜日25:40～

長野朝日放送：2023年10月10日（火）より、毎週火曜日25:20～

岡山放送：2023年10月11日（水）より、毎週水曜日25:15～

札幌テレビ：2023年10月12日（木）より、毎週木曜日25:59～

中国放送：2023年10月13日（金）より、毎週金曜日26:08～

ミヤギテレビ：2023年10月13日（金）より、毎週金曜日26:29～

配信情報

ABEMA：2023年10月6日（金）より、毎週金曜日24:00～

スタッフ

原作・音楽制作 ：EVIL LINE RECORDS

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：芝美奈子・森田莉奈

総作画監督：森田莉奈・落合瞳

制作：A-1 Pictures

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

白膠木簓：岩崎諒太

躑躅森盧笙：河西健吾

天谷奴零：黒田崇矢

波羅夷空却：葉山翔太

四十物十四：榊原優希

天国獄：竹内栄治

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会