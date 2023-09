乃木坂46田村真佑「めちゃめちゃ女子会してました」賀喜遥香に明かす1st写真集『恋に落ちた瞬間』撮影の思い出

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月31日(木)の放送は、同期メンバーの田村真佑さんがゲスト出演。8月1日に発売された田村さんの1st写真集『恋に落ちた瞬間』について、家族の反応や裏話を聞きました。賀喜:家族って見てくれた?田村:見た! お母さんもすごく喜んでくれていて……! 母に関しては、「1冊を作れるのってすごく素敵だね」ってずっと言ってくれてて。完成した時も、「もうすごい! 全部かわいい」ってすごく喜んでくれて。賀喜:え~、お母さーん!田村:お父さん……お父さんは見たのかな? どうなんだろう? お父さんからの感想はいただいてないの(笑)。賀喜:あ、そうなんだ、一緒だね。私ももらってない。(自身の写真集を)発売して1年経ったけど、もらってない(笑)。田村:お母さんとかお姉ちゃんは、「全部素敵!」ってすごく褒めてくれて。風景もすごく綺麗だし、私のことも「この写真すごく好きだよ!」とか、結構感想くれたね。賀喜:いいね~。田村:嬉しかった! やっぱり家族から褒められるって……普段、褒められることってそんなにないじゃん? だから、こういう写真集をきっかけに、また褒めてもらえて嬉しかったです!賀喜:微笑ましいエピソード……!賀喜:(この写真集を)パラオとグアムで撮ったって言ってたけど、なんか思い出ってある?田村:思い出か~。スタッフさんと長い時間一緒にいたから、すごく仲良くなって。最終日の前の日かな? 塗るタイプのパックがあって、顔が銀になったりするやつがあるのね(笑)。それをみんなで塗って、いっぱい写真を撮ったり動画を撮ったりして(笑)。めちゃめちゃ女子会してました!賀喜:えーいいな~!田村:超楽しかった!賀喜:いいね~、それがまた海外っていうのも!田村:そうそう、めちゃめちゃ楽しかった!賀喜:本当に、素敵なまゆたんの魅力が詰まりに詰まりまくった写真集なので、ぜひ手にとってみてください!田村:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/