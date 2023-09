少年T『ピカチュウのうた』の歌詞には「意味がある！」天月-あまつき-と語る楽曲制作

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月31日(木)の放送は、歌い手の天月-あまつき-さんと少年Tさんがゲスト出演。「歌い手自由研究」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)とともに、リスナーの相談に乗りました。天月-あまつき-先生と、少年T先生に質問です。曲を作るときのコツってありますか? よく作詞作曲をするのですが、作曲がうまくいかなくてボツになることが多いです。作詞作曲をする天月-あまつき-先生、「ピカチュウのうた」を制作した少年T先生に聞いてみたいです。(14歳)少年T:いやいや……僕は(佐香智久名義での)「ピカチュウのうた」の制作に関しては、ネットで叩かれていますからね(笑)。こもり校長:なんで!?少年T:「ピカピカ言ってるだけで、印税もらえていいな」みたいな。いや、ピカチュウはそれしかしゃべれないから!COCO教頭:(笑)。こもり校長:“ピカ”は言語ですからね。少年T:(それぞれの“ピカ”に)意味はあるんですけどね(笑)。こもり校長:曲を作る上でのコツということですが……まぁ、そんなこと逆に知りたい、というところかもしれませんが(笑)。天月-あまつき-:そもそも、良し悪しを決めるのが難しくないですか? 自分の世界になっちゃっていますから。正解があるわけでもないし。COCO教頭:曲と歌詞が同時に降ってくる人もいるそうですが、天月-あまつき-先生はどうですか?天月-あまつき-:サビから作ることは多いですね。言いたいテーマが決まっていて、まずサビを作って周りの肉付けをすることが多いかもしれないです。COCO教頭:少年T先生は?少年T:僕は……売れなかったら、ボツです!全員:(笑)。天月-あまつき-:世に出したあとの話!?こもり校長:“取り消す”というパターンね(笑)。天月-あまつき-:「なしで!」って(笑)。少年T:「間違えました!」って(笑)。こもり校長:でも、天月-あまつき-先生が言ったように、自分の世界に「○×」を付けるのは相当難しいことというか。自分が「OK」と言えばOKだし、「ダメ」と言えばダメだし。0か100の世界すぎて……。天月-あまつき-:そうですね。こもり校長:……となったときに、自分の作った曲を「よし!」と思える瞬間ってどこなんですか?天月-あまつき-:自分の好きなものから得る感性とかしかないと思うんです。友達に聴いてもらったりしてもいいと思いますし、周りの人に聴いてもらって……けっこう公開するのって、自己肯定感も必要じゃないですか。公開したものが「いい」と言ってもらえるから僕らも続けていられるので、まずは出してみないとわからないんじゃないかなと思いますね。COCO教頭:うんうん。天月-あまつき-:意外と自分が、「う~ん……」「もうちょっとこうすればよかった」と思っているのが、うけたりする世の中なので。少年T:わかんないよね~……。逆に、めちゃくちゃお金も時間もかけて、「よし、いったれー!」みたいなやつが「ボツです!」みたいなことにも……!校長・教頭:(笑)。天月-あまつき-:ボツにはなってないですっ! 取り消さないで!少年T:こういうパターンもあるから! やっぱ、トライアンドエラーですから。COCO教頭:繰り返していかないとね(笑)。この日の放送では……・「高校生になったら歌い手を目指したいので、お二人が使っている機材を研究したいです」という14歳・「『NHKのど自慢』に出場するために、高音の出し方を研究したいです」という17歳・「学園祭で歌うことになったのですが、自分の声に自信を持つ方法を研究したいです」という13歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/