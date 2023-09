景井ひな「最高の夏休みになりました」地元の友達と過ごした今夏の思い出を絵日記で紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。8月31日(木)の放送では、この夏の思い出を絵日記にして紹介しました。景井:さぁ! 今日で8月も終わり! 生徒(リスナー)のみんなの夏休みも、そろそろ終わるころだと思います。ということで今夜は、私の“今年の夏の思い出”を、夏休みらしく“絵日記”に描いてきました! それでは紹介していきましょう。【「7月22日(土)」熊本から地元のお友達が来てくれて、チームラボとYUBUNEに行きました。たのしかったです。】景井:7月21日から23日まで、熊本から地元の友達が東京に遊びに来てくれたんですよ。「どこに行きたい?」って聞いたら、「チームラボとYUBUNE-tokyo-に行きたい!」って。『YUBUNE-tokyo-』っていう足湯をしながらカフェができるお店があるんですよ。そこに行きたいって言われて、じゃあそこに行こうということで行ってきました!あのね……真夏で本当に暑かったから、足湯をわざわざしに行く人いないのよ! だから私たち以外いなくて、完全貸し切り状態で3時間ぐらい話していましたね。あがる頃には足がふやけまくっていて、血の巡りが結構良くなって、足がかゆくなっていました(笑)。でも、食べ物もおいしいし飲み物もおいしくて。足湯にはいい香りがする入浴剤みたいなのも入っていたりして、落ち着く音楽がずっと流れていて……。「うわぁ、冬に来たらたくさんの人がいるんだろうな~」と思って。でも、すごくいい雰囲気のカフェでしたね。新宿にあるカフェなので、気になった方は行ってみてください!景井:そして、私も行ったことがない豊洲のチームラボに行ってきました! 私が一番感動したのは、本当の生花が吊るしてある部屋があって。鏡張りのところにたくさんの生花が吊るしてあるから、どこ見ても花があるっていう! これはインスタにあげたんですけど、気になる方はぜひ見てみてください! 本当に、どこで撮っても映えるんですよ! めちゃくちゃ可愛くて綺麗で。でも、この豊洲のチームラボは鏡張りが多かったんで、スカートを履いていくのは結構危険かも! なので、短いスカートじゃなくてロングスカートかパンツスタイルで行くといいかもです。その2日間は、最高の夏休みになりましたね!このほかには、10月からスタートするドラマ『商店街のピアニスト 永遠の調べ』(BS松竹東急)への出演を発表しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/