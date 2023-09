マカロニえんぴつ・はっとり「来年からは絶対塗ってやろう」メイクが嫌で日焼け止めも避けていたら…！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月30日(水)の放送は、マカロニえんぴつがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)との登場時のトークから、ボーカルのはっとりさんの意外なこだわりを紹介します。こもり校長:マカロニえんぴつ先生は、生放送教室に来校されるのは1年2ヵ月ぶりなんですって。はっとり(Vo./Gt.):そんなに空いているとは思っていなかったですね。こもり校長:僕もそんなイメージですが、お元気でしたか?はっとり:はい! 見ての通りです!田辺由明(Gt.):おかげさまで!高野賢也(Ba.):元気ですよ!はっとり:僕は、どんどん日焼けしているんですけどね(笑)。こもり校長:黒くなりましたよね……?COCO教頭:いい色に!こもり校長:どうしたんですか?(笑)。はっとり:日焼け止めを塗らないんですよ、主義として。こもり校長:なんでですか!?はっとり:あの……(日焼け止めの)“コパトーン”をやっているときは、塗っていましたけど(笑)。田辺:そうだね(笑)。COCO教頭:CM(ソング)ね(笑)。はっとり:そのときは塗ってたんですけど、顔やなんかに塗るのが嫌いで。実は、テレビとかに出るときのメイクも嫌なんです。こもり校長:へぇ~、ファンデーションを塗るのとかが。はっとり:でも、来年からは絶対塗ってやろうと思いました。COCO教頭:焼けちゃうからね(笑)。はっとり:「こんなに焼けるんだ!」っていう。こもり校長:わっかりやすい……(笑)。マカロニえんぴつは、8月30日(水)にメジャーセカンドフルアルバム『大人の涙』をリリース。この日の放送では、アルバムタイトルにちなみ、10代リスナーの「涙の理由」を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/