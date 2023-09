9月10日に開催されるアニプレックス主催によるフェス「Aniplex Online Fest 2023」の追加参加作品、追加出演者情報が公開された。

今回が4度目の開催となる「Aniplex Online Fest 2023」。アニプレックスが手がけるトレーディングカードゲーム「ビルディバイド」からは、応援大使として就任した乃木坂46のメンバーのうち1人が参加する。誰が登場するのかは、当日を楽しみにしよう。「16bitセンセーション ANOTHER LAYER」からは古賀葵、阿部敦、川澄綾子が登場。「天官賜福 貮」もイベントに参加する。

「Aniplex Online Fest 2023」

日時:2023年9月10日(日)12:00~

会場:Zepp DiverCity

配信:YouTube

料金:無料

参加作品

「青の祓魔師」

「新しい上司はど天然」

「ATRI -My Dear Moments-」

「俺だけレベルアップな件」

「帰還者の魔法は特別です」

「黒執事」

「16bitセンセーション ANOTHER LAYER」

「青春ブタ野郎シリーズ」

「デリコズ・ナーサリー」

「天官賜福 貮」

「逃げ上手の若君」

「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +」

「ビルディバイド」※トレーディングカードゲーム情報

「豚のレバーは加熱しろ」

「北極百貨店のコンシェルジュさん」

「魔王2099」

「マッシュル-MASHLE-」

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」

「百千さん家のあやかし王子」

「UniteUp!」

「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」

ほか

出演者

赤尾ひかる

阿部敦

石川界人

大塚剛央

岡本信彦 ※映像出演

川井田夏海

川島零士

川澄綾子

楠木ともり

久保ユリカ

古賀葵

小林千晃

斉藤壮馬

瀬戸麻沙美

高橋李依

寺島拓篤

中村源太

西山宏太朗

坂泰斗

福山潤 ※映像出演

結川あさき

UniteUp! ※「sMiLea LIVE -Unite with You-」ダイジェスト映像

ほか

アーティスト

岡崎体育

KANA-BOON feat.北澤ゆうほ

中川翔子

フィロソフィーのダンス

DJ和 ※DJパフォーマンス

鬼滅の刃 ※刀鍛冶の里編 劇伴バンドライブ

MC

天城サリー

吉田尚記

(c)加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会 (c)いちかわ暖(秋田書店)/新しい上司はど天然製作委員会 (c)ATRI ANIME PROJECT (c) Solo Leveling Animation Partners (c) A Returner's Magic Should Be Special Animation Partners (c) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler (c)若木民喜/みつみ美里・甘露樹(アクアプラス)/16bitセンセーションAL PROJECT (c)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project (c)末満健一/デリコズ・ナーサリー製作委員会 (c)松井優征/集英社・逃げ上手の若君製作委員会 (c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会 (c)2023 逆井卓馬/KADOKAWA・アニプレックス・BS11 (c)2023西村ツチカ/小学館/「北極百貨店のコンシェルジュさん」製作委員会 ©2023 紫大悟・クレタ/KADOKAWA/魔王2099製作委員会 (c)甲本 一/集英社・マッシュル製作委員会 (c)Magica Quartet/Aniplex・WR (c)2023 硝音あや/KADOKAWA/百千さん家のあやかし王子製作委員会 (c)Project UniteUp! (c)和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」製作委員会