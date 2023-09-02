9月10日に開催されるアニプレックス主催によるフェス「Aniplex Online Fest 2023」の追加参加作品、追加出演者情報が公開された。
今回が4度目の開催となる「Aniplex Online Fest 2023」。アニプレックスが手がけるトレーディングカードゲーム「ビルディバイド」からは、応援大使として就任した乃木坂46のメンバーのうち1人が参加する。誰が登場するのかは、当日を楽しみにしよう。「16bitセンセーション ANOTHER LAYER」からは古賀葵、阿部敦、川澄綾子が登場。「天官賜福 貮」もイベントに参加する。
「Aniplex Online Fest 2023」
日時：2023年9月10日（日）12:00～
会場：Zepp DiverCity
配信：YouTube
料金：無料
参加作品
「青の祓魔師」
「新しい上司はど天然」
「ATRI -My Dear Moments-」
「俺だけレベルアップな件」
「帰還者の魔法は特別です」
「黒執事」
「16bitセンセーション ANOTHER LAYER」
「青春ブタ野郎シリーズ」
「デリコズ・ナーサリー」
「天官賜福 貮」
「逃げ上手の若君」
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima ＋」
「ビルディバイド」※トレーディングカードゲーム情報
「豚のレバーは加熱しろ」
「北極百貨店のコンシェルジュさん」
「魔王2099」
「マッシュル-MASHLE-」
「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」
「百千さん家のあやかし王子」
「UniteUp!」
「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」
ほか
出演者
赤尾ひかる
阿部敦
石川界人
大塚剛央
岡本信彦 ※映像出演
川井田夏海
川島零士
川澄綾子
楠木ともり
久保ユリカ
古賀葵
小林千晃
斉藤壮馬
瀬戸麻沙美
高橋李依
寺島拓篤
中村源太
西山宏太朗
坂泰斗
福山潤 ※映像出演
結川あさき
UniteUp! ※「sMiLea LIVE -Unite with You-」ダイジェスト映像
ほか
アーティスト
岡崎体育
KANA-BOON feat.北澤ゆうほ
中川翔子
フィロソフィーのダンス
DJ和 ※DJパフォーマンス
鬼滅の刃 ※刀鍛冶の里編 劇伴バンドライブ
MC
天城サリー
吉田尚記
(c)加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会 (c)いちかわ暖（秋田書店）／新しい上司はど天然製作委員会 (c)ATRI ANIME PROJECT (c) Solo Leveling Animation Partners (c) A Returner's Magic Should Be Special Animation Partners (c) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler (c)若木民喜/みつみ美里・甘露樹（アクアプラス）/16bitセンセーションAL PROJECT (c)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project (c)末満健一／デリコズ・ナーサリー製作委員会 (c)松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会 (c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会 (c)2023 逆井卓馬／KADOKAWA・アニプレックス・BS11 (c)2023西村ツチカ／小学館／「北極百貨店のコンシェルジュさん」製作委員会 ©2023 紫大悟・クレタ/KADOKAWA/魔王2099製作委員会 (c)甲本 一／集英社・マッシュル製作委員会 (c)Magica Quartet／Aniplex・WR (c)2023 硝音あや/KADOKAWA/百千さん家のあやかし王子製作委員会 (c)Project UniteUp! (c)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」製作委員会