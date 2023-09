超リアルなホラーゲーム「LOST FRAGMENT」が、ネット「リアルすぎて怖い」「泣いちゃう」と話題に

NIHIL INANE STUDIOは8月30日、超リアル描写の新作サバイバルホラーゲーム「LOST FRAGMENT - 失われた欠片」を発表。あわせてデモ映像を公開したのだが、その映像表現のあまりのリアルさにネットで「リアルすぎて怖い」「怖くて泣いちゃう」などと話題となっている。

[UE5] - LOST FRAGMENT - 失われた欠片 Survival Horror game in @UnrealEngine https://t.co/yVfGN9r953 pic.twitter.com/eYYrJC01nP

「LOST FRAGMENT - 失われた欠片」は、米Epic Games社が開発したゲームエンジン「Unreal Engine 5」を採用し、実写映像のような超リアルなグラフィックを再現した一人称視点のサバイバルホラーゲームだ。

公開されたデモ映像では、拳銃で武装した主人公が、日本の廃病院らしき建物の廊下を歩いている姿から始まる。外は、まだ明るいはずだったのだが、突然闇に包まれ、誰もいないはずの場所から物音が聞こえてくるのだ。拳銃や、床に落ちれるガラス片など、細部まで実写映像を疑うくらいにリアルな映像となっている。また、ガラスを踏む音や、ドアの開閉音などにもこだわりを感じる。

このリアルすぎるデモ映像が公開されると、一部のユーザーから、複数枚の写真からリアルな3Dイメージを作成する手法である「フォトグラメトリー」の使用を指摘されたが、NIHIL INANE STUDIOは「すべて手作業で行っている」と回答している。また、3Dテクスチャペイントソフトウェア・Substance Painterを使用しているともコメントした。

All made by hand 🖐️



No photogrammetry