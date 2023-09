天月-あまつき-、少年T「親が心配してた」歌い手をはじめたころのエピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月31日(木)の放送は、歌い手の天月-あまつき-さんと少年Tさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、歌い手として活動をはじめたころのエピソードを聞きました。ボカロ曲を自分の歌声でカバーし、“歌ってみた動画”をYouTubeやニコニコ動画に投稿する人のこと。例えば、“歌い手”として人気のまふまふさんが、2021年の『NHK紅白歌合戦』で歌ったのは、もともとはボカロ曲の「命に嫌われている。」です。最近では、YOASOBIやヨルシカ、ツユなど、ボカロ曲を制作するボカロPと歌い手がユニットを組んでアーティスト活動をすることも増えています。こもり校長:お二人は、ほぼ同時期に歌い手としての活動を始められたということですが、どのくらいになりますか?天月-あまつき-:2009年と2010年の境ぐらいからですね。少年T:気づいたらね……いた(笑)。こもり校長:“同期”みたいな感じですか?天月-あまつき-:世代のくくりとしてはそうですね。こもり校長:なぜこのころに、「歌い手をやってみよう」と思ったんですか?天月-あまつき-:僕らは、大学1年生とか高校3年生とかだったんですけど、まさにそのときに流行っていたんです。少年T:そうですね。こもり校長:でも、まだニッチな部類じゃなかったですか? どメジャーではなかったですよね?天月-あまつき-:そうですね。そもそも、ネットで匿名で何かやってる、というのもちょっと恥ずかしかったよね?少年T:そうだね。恥ずかしかったですね(笑)。天月-あまつき-:友達に言ったりとかはなかったもん。COCO教頭:へ~!こもり校長:そこからだんだんメジャーになっていきましたが、そういう変化は感じますか?少年T:すごくライトな感じになったよね?天月-あまつき-:本当に! 家でパソコンに向かって1人で歌っている自分を、親が心配して見てたからね。少年T:そう! 親が心配してた!COCO教頭:(笑)。天月-あまつき-:「なんか、大きな声出しているけど……?」って(笑)。COCO教頭:「何してんの!?」みたいな。少年T:家族会議とかありましたからね。COCO教頭:おおごとになってる……!この日の放送では「歌い手自由研究」をテーマに、歌い手を目指す10代リスナーの質問に答えました。歌ってみた最大級の動画投稿祭『歌ってみた Collection 〜2023 Autumn〜』が、9月1日(金)〜4日(月)に開催。このイベントに同番組も参加しており、「SCHOOL OF LOCK!賞」に選ばれた歌い手には番組への出演などが予定されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★