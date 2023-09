乃木坂46賀喜遥香 “オレの嫁”田村真佑の1st写真集『恋に落ちた瞬間』お気に入りの1枚は？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。8月31日(木)の放送は、同期メンバーの田村真佑さんがゲスト出演。8月1日に発売された田村さんの1st写真集『恋に落ちた瞬間』を見ながら、お気に入りの写真を挙げました。賀喜:真佑ちゃんが、1st写真集『恋に落ちた瞬間』を発売しました!田村:ありがとうございます~!賀喜:大好きな大好きな、愛してやまない“オレの”まゆたん……!田村:オレのまゆたん……?(笑)。賀喜:オレのまゆたんが写真集を出したのに、「乃木坂LOCKS!」に呼ばないっていう選択肢があるわけがない!田村:ですよね!(笑)。田村:付箋貼りすぎね(笑)。賀喜:話をしようと思って付箋を貼ったら、貼りすぎちゃった(笑)。どの写真かわかんなくなっちゃったけど……この写真集ではお団子よくやってない?田村:お団子多いかも!賀喜:この歯磨きしてるやつも!田村:そうそうそう! ちょっとラフなランジェリーがいいな、っていうのを言わせていただいて。賀喜:めっちゃ似合ってる! かわいいねぇ~!田村:ラフな1枚が欲しくて……。賀喜:そう! あなたはカジュアルっぽいラフも似合えば、きっちりとしたやつも似合うの! それこそ、ドレスとかも……このピンクドレス!田村:嬉しい~! これはですね……「どんなの撮りたいですか?」というときに、我らが賀喜遥香ちゃんが、私に「ドレスを着てほしい」って言ってたのを覚えてて! 私もドレスを着たかったから、「ピンクのドレスとか着てみたいです」ってお願いしたら叶ったんですよ。賀喜:そうなんだ!田村:そしたら、ファンの方からもめちゃめちゃ好評で!賀喜:めっちゃいいもん! どこで撮ったの?田村:これはグアムだね。グアムの教会!賀喜:教会でドレスなんて、もう……オレの嫁やん! オレの嫁!!田村:(笑)。あんたの嫁だよ、私!賀喜:えっ!(笑)。本当に綺麗な青い海と真っ白な教会で、綺麗なピンクのドレスを着たまゆたんが佇んだり座ってたりして、こっちを見てるわけ!田村:そうなの、いっぱい見ちゃった(笑)。賀喜:「どうした、真佑」って言いたくなる(笑)。田村:この教会がめちゃめちゃ綺麗で。白と青で統一されてるんだけど、こんなに綺麗な教会ってあるんだな、って思っちゃった。賀喜:本当に……! 綺麗と綺麗が掛け合わさって、すごいっ!田村:ありがとうございます(笑)。嬉しい~!賀喜:あらためて、まゆたんからこの写真集の魅力をお願いしていいですか?田村:私の写真集は、めくるごとに私の新しい表情だったりいろんな顔がたくさん見られる1冊になっています。本当にタイトル通り、この1冊を見たら私に恋に落ちるんじゃないかなと思います! んふふ♡<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★