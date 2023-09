歌い手・少年T「“ラジハラ”を受けるんです」天月-あまつき-とのライブでおこなわれるルーティンとは!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。8月31日(木)の放送は、歌い手の天月-あまつき-さんと少年Tさんがゲスト出演。「歌い手自由研究」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、リスナーの歌に関する相談に乗りました。そのなかから、「高音の出し方」について質問した17歳のリスナーとのやり取りを紹介します。高い音域でも、音をはずさない方法を研究したいです!歌が好きで、『NHKのど自慢』の予選に5回挑戦しましたが、まだ出場できていません。次回こそは受かりたいので、上手に声を出す方法を教えてほしいです。こもり校長:自分の分析で「高音が出ない」と思っているの?リスナー:声変わりで低くなってしまって、高音が出せなくなりました。こもり校長:これって、ボイトレとかしたら出るようになるんですか?天月-あまつき-:僕は、ギターを持ってキーを変えて歌ったりするんですけど……無理はしないように生きてきたから。でも、彼(少年Tさん)はめちゃくちゃ伸びたよね。少年T:そうですね、キーは全然変わりましたね。COCO教頭:ボイトレをして、ですか?少年T:いや、“歌っていたら”って感じですですね。天月-あまつき-:かっこよ!こもり校長:一番言いたいワードですね(笑)。天月-あまつき-:でも、近くでずっと見てきたから……頑張っているのも見ていたし。いつも「すげー!」と思って見ていますけどね。COCO教頭:もともと高音が出せたわけじゃなかったんですね。少年T:そうですね。急に高い声が出るようになったわけじゃなくて、年々少しずつ出るようになったんです。自分でもコツをつかんでいったというのがあるので、一気に無理な音域に挑戦するんじゃなくて、キーを少しずつ上げていくとか。好きな歌手の真似をしてみて、「この高い声はどうやって出しているんだろうな?」と参考にしてみたり……ちょっとずつステップアップしていくのが大事かもしれないですね。天月-あまつき-:あと、あれじゃない? コンディションってあるよね?少年T:そうね。天月-あまつき-:それを言い訳にしないために……歌わなきゃいけないときのために、自分のベストのためのルーティンを見つけるみたいな。リスナー:あー……!少年T:声帯も筋肉だからね。COCO教頭:そうなんだ!少年T:だから、彼と一緒にライブとかに出ると、“ラジハラ”を受けるんですよ。天月-あまつき-:なっなに!?校長・教頭:ラジハラ!?少年T:“ラジオ体操”をやらされるんですよ(笑)。天月-あまつき-:あーはっはっはっは!リスナー:(笑)。天月-あまつき-:ライブ前に、必ずラジオ体操をやるんですよ(笑)。少年T:ライブ前に楽屋にいると、「1回集合で」って言われて(笑)。こっちはアニメを見ているのに……。天月-あまつき-:いや、ライブ前にアニメを見るな!少年T:そしたら、テンテンッテレッテッテー♪って流れてきて、やらされるんですよ(笑)。こもり校長:それは、なんでなんですか?天月-あまつき-:さっきも言ったように、高い音を出すのはコンディションにかなり左右されるんです。なので、ちゃんと身体を温めてからやるとか、発声練習をしてから歌うとかはやっていますね。少年T:いまだにちゃんとやっていますね。こもり校長:それがルーティンなんですね。天月-あまつき-:でも、能書きが多いとよくない人もいるからね。自分なりのものを見つけてほしいですね。こもり校長:(リスナーに)聞いてみてどうだった?リスナー:徐々にキーを上げて、やれる曲にどんどんチャレンジしていこうかなと思います。こもり校長:そうだね。自分に合う曲もあるだろうからね。次回こそは、結果が出るように頑張ってね!少年T:頑張れー!リスナー:はい!このほかには……・「高校生になったら歌い手を目指したいので、お二人が使っている機材を研究したいです」という14歳・「学園祭で歌うことになったのですが、自分の声に自信を持つ方法を研究したいです」という13歳と電話をつなぎました。天月-あまつき-さんは、9月16日(土)、9月17日(日)に東京体育館でイベントを開催。16日には『天月ワンマンライブ〜ハローサマー・グッバイ』を、17日におこなう『みっくすじゅーす!〜良いスポーツ音楽祭〜』には、少年Tさんも登場します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★8/28(月)~9/1(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★