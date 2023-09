日本テレビで放送中の、AKB48現役メンバーと一般応募者が競い合うオーディション番組「OUT OF 48」より、デビューメンバーが決定した。

審査を勝ち抜いたのは、HINANO(久保姫菜乃 / AKB48)、HIYUKA(坂川陽香 / AKB48)、NARUMI(倉野尾成美 / AKB48)、SAE(新井彩永 / AKB48)、SUZUKA(佐藤涼風)、YUI(山口結愛 / AKB48)、YUKA(中村釉香)の7名。彼女たちは「UNLAME(アンレイム)」としてデビューすることが決定し、9月2日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われる「第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN / WINTER」にてお披露目される。なおグループ名の「UNLAME」は、“つまらない”“独創性がない”といった意味の“lame”と対義となる造語で、既存のフォーマットには収まらない表現力や個性を出せるグループにしていきたいという思いが込められている。

またプレデビューシングル「I am I」の収録曲「I am I」「Prismatic...」が9月2日にワーナーミュージック・ジャパンから配信リリースされることも明らかに。UNLAMEの全楽曲のディストリビューションを担当するワーナーミュージック・ジャパンADA本部長、エリック・ジュ氏は「新ユニットUNLAME の楽曲の配信を委ねていただき、光栄に思っています。国内外のファン拡大に寄与できるよう、ワーナーミュージック・グループの一員としてグローバル配信ネットワークと連携しながら、最大限の力を注いでいきます」とコメントしている。ワーナーミュージック・ジャパンのYouTube公式チャンネルでは「I am I」のミュージックビデオのティザー映像が公開中。さらにデビュー日には公式ファンクラブの開設も予定されている。

NARUMI コメント

UNLAMEとしてデビューすることになりました。

このオーディション期間で自分自身、いろんな面で成長することが出来ました。先生方やスタッフさん、

その過程を支えてくださった方へ感謝しています。

元々このオーディションに参加したのは、AKB48が好きだからです。UNLAMEは自分を含めてAKB48の

メンバー5人、そして新たに心強いメンバー2人が加わった7人グループになります。

自分がこれまでAKB48で培ったものを生かしつつ、このグループのコンセプト「脱、無個性」を胸に、

新たな自分を見出していき、そこで得たものをAKB48の活動にも生かしていけたらいいなと思います。

応援の程よろしくお願いします