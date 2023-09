back numberのライブBlu-ray / DVD「in your humor tour 2023 at 東京ドーム」が10月11日にリリースされる。

本作には今年3月から4月にかけて行われたドームツアー「in your humor tour 2023」より、4月16日の東京・東京ドーム公演の映像を収録。NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」の主題歌「アイラブユー」、ロングヒット曲「水平線」など22曲の演奏が追体験できる。さらに初回限定盤にはツアーの舞台裏やメンバーへのインタビューで構成されたドキュメンタリーを収めたディスクと、52ページのフォトブックが付属する。

back number「in your humor tour 2023 at 東京ドーム」収録内容

DISC 1

01. アイラブユー

02. 大不正解

03. SISTER

04. 秘密のキス

05. クリスマスソング

06. ハッピーエンド

07. エメラルド

08. 青い春

09. ヒーロースーツ

10. ヒロイン

11. 手紙

12. Silent Journey in Tokyo

13. ゴールデンアワー

14. 高嶺の花子さん

15. 赤い花火

16. 黄色

17. 水平線

18. ベルベットの詩

19. スーパースターになったら

20. 添い寝チャンスは突然に

21. 花束

22. 怪盗

DISC 2(初回限定盤付属)

・Documentary of back number "in your humor tour 2023"