スマートフォンゲーム『アズールレーン』から「綾波」がねんどろいどになって登場している。

ねんどろいど 綾波

「ねんどろいど 綾波」は交換用表情パーツに、「通常顔」と「真面目顔」「無言顔」の3種、オプションパーツとして「斬艦刀」の他に、専用の「アイマスク」と「フォーク」が付属している。

(C) 2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.(C) 2017 Yostar, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.