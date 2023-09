ゲーム『VA-11_HALL-A』より主人公のジル・スティングレイがねんどろいどとして登場している。

ねんどろいど ジル・スティングレイ

「ねんどろいど ジル・スティングレイ」は、ゲーム『VA-11_HALL-A』に登場する主人公のバーテンダー。交換用表情パーツには「通常顔」にくわえ、「赤面顔」や「アルマ エンディング顔」の3種、オプションパーツには「マティーニグラス」や「シェーカー」のほかに「フォア」のミニフィギュアが付属している。

(C) SUKEBAN GAMES All Rights reserved. Published by Ysbryd Games, Active Gaming Media Inc.